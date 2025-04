Alpini, l'Adunata a Biella: ecco quando resta chiuso il Fondo Edo Tempia

Anche il Fondo Edo Tempia farà spazio all’Adunata degli Alpini, l’evento che dal 9 all’11 maggio sarà ospitato da Biella e dall’intera provincia. Se il momento centrale della manifestazione è domenica 11, con la sfilata delle “penne nere” provenienti da tutta Italia lungo le strade della città, già da venerdì 9 cominceranno i provvedimenti di limitazione al traffico, con una buona parte della città che sarà inaccessibile alle auto. Benché la sede di via Malta 3 sia fuori dalla zona riservata ai soli pedoni, nella giornata di venerdì gli uffici e gli ambulatori resteranno chiusi, immaginando che qualsiasi spostamento o ricerca di parcheggio saranno resi più complicati.

Il lavoro del Fondo Edo Tempia riprenderà regolarmente lunedì 12 con il consueto orario dalle 8,30 alle 18. Allo stesso modo quest’anno non ci sarà la postazione delle “azalee della ricerca” dell’Airc, una delle iniziative che volontarie e volontari sostengono a beneficio dell’Associazione italiana per la ricerca sul cancro. La giornata, che coincide storicamente con la festa della mamma, quest’anno cade domenica 11, proprio nel giorno dell’Adunata: impossibile collocare la postazione in via Italia, come è consuetudine. Chi volesse comunque sostenere la ricerca sui tumori acquistando un’azalea potrà farlo via internet. Uffici e ambulatori del Fondo Edo Tempia resteranno chiusi anche venerdì 25 aprile, per la festa della Liberazione, e nel ponte della giornata dedicata al lavoro, giovedì 1 e venerdì 2 maggio.