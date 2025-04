Dagli USA a Biella, due professori dell’Università di Augusta in visita all’ASL

Nei giorni scorsi il prof. Gianluca De Leo e il prof. Vahé Heboyan, della School of Public Health dell’Università di Augusta, situata negli Stati Uniti d’America, hanno visitato alcune strutture dell’ASL BI, guidati dal dr. Lorenzo Somaini, Direttore del Dipartimento Interaziendale di Patologia delle Dipendenze e Direttore della Struttura Complessa Ser.D.Entrambi i professori insegnano al Dipartimento di Health Management, Economics and Policy e stanno lavorando nel campo delle dipendenze patologiche: il prof. Gianluca De Leo è professore ordinario mentre il prof. Vahé Heboyan è professore associato.

“Ho conosciuto il prof. Heboyan al congresso EUROPAD (European Opioid Addiction Treatment Association – società scientifica nata a Ginevra nel 1994) tenutosi lo scorso giugno in Portogallo” – ha commentato il dr. Somaini, rappresentante per l’Italia nel comitato scientifico di EUROPAD – “In tale occasione e nelle successive telefonate i due colleghi avevano espresso la loro intenzione di poter vedere da vicino il funzionamento dei servizi per le dipendenze (SERD) Italiani”.

L’incontro è stato occasione di scambio e confronto a proposito delle differenze tra il sistema di cura italiano e quello americano, individuando i risvolti che il nostro sistema ha sulle politiche di salute pubblica. Durante la mattinata i due professori hanno potuto visitare, oltre alla sede del Ser.D di Biella, anche il DropIn e l’Ospedale, riuscendo a capire meglio il funzionamento del sistema delle dipendenze in Italia. In tale occasione i colleghi hanno anche espresso la loro disponibilità a finanziare dei dottorati di ricerca presso la School of Public Health dell’Augusta University.