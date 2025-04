Ospedale di Biella, Lions Day, oltre 200 tra screening e consulti FOTO

Grande partecipazione al Lions Day, un evento promosso da Lions Club International, organizzato domenica 13 aprile 2025 dai Lions Club biellesi, in collaborazione con l’ASL BI e alcune associazioni del territorio presso il Centro Commerciale “Gli Orsi” di Biella.

Questa edizione ha trasformato il Lions Day in un vero e proprio campus della salute, offrendo ai cittadini consulti informativi gratuiti e attività di prevenzione.

Durante la giornata, numerosi professionisti sanitari dell’ASL BI e volontari delle Associazioni A.L.I.Ce Biella, AMA Biella, Unione Ciechi Biella e FAND Biella sono stati a disposizione del pubblico in diverse postazioni tematiche, sia nell’area esterna che all’interno della galleria.

I Lions Club del territorio biellese che hanno partecipato:

- Lions Club Biella Host- presidente Massimo Lavarino

- Lions Club Valli Biellesi - presidente Edoardo Vercelli

- Lions Club Biella Bugella Civitas – presidente Annalisa Metallo

- Lions Club La Serra – presidente Marco Romano

- Leo Club – presidente Francesca Maffeo

Durante l’evento, ha avuto luogo anche la visita del Governatore del Distretto Lions 108Ia1, Roberto Turri.

“Siamo molto soddisfatti della riuscita dell’evento che è stato ripreso dopo lo stop dovuto alla pandemia” – ha commentato Silvia Ghione, Presidente di Zona Lions Club – “e che ha rappresentato un’importante occasione per sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione e per far conoscere l’impegno dei Lions Club nel servire la collettività. Ringrazio i soci dei Club che hanno contribuito all’organizzazione della giornata, i professionisti dell’ASL BI, i volontari delle associazioni e la Pro Loco di Quaregna”.

Le aree di intervento hanno riguardato:

Salute della donna: Alessandro Messina , ginecologo dell’ASL BI, ha fornito informazioni su contraccezione, maternità consapevole, menopausa e il ruolo dei consultori.

, ginecologo dell’ASL BI, ha fornito informazioni su contraccezione, maternità consapevole, menopausa e il ruolo dei consultori. Ictus e memoria: in collaborazione con le associazioni A.L.I.Ce Biella e AMA Biella, Mario Coletti Moia, Direttore della SC Neurologia e Alessandra Calabrò , psicologa dello stesso reparto, hanno effettuato su una ventina di persone lo screening preliminare per valutare l’insorgenza della demenza (test MMSE). I colloqui sono stati l’occasione per chiarire alcune preoccupazioni comuni alla maggior parte degli utenti riguardanti i sintomi indice dell’insorgenza della malattia e la familiarità.

Direttore della SC Neurologia e , psicologa dello stesso reparto, hanno effettuato su una ventina di persone lo screening preliminare per valutare l’insorgenza della demenza (test MMSE). I colloqui sono stati l’occasione per chiarire alcune preoccupazioni comuni alla maggior parte degli utenti riguardanti i sintomi indice dell’insorgenza della malattia e la familiarità. Diabete: Gigliola Topazzo , medico della SSD Diabetologia, insieme ai volontari FAND, hanno effettuato circa 100 screening per la valutazione dell’insorgenza del diabete.

, medico della SSD Diabetologia, insieme ai volontari FAND, hanno effettuato circa 100 screening per la valutazione dell’insorgenza del diabete. Vista: circa 65 persone si sono sottoposte agli screening oculari eseguiti dagli ortottisti Lorenzo Cotti e Andrea Barbato , con la collaborazione dell'Unione Ciechi Biella che gentilmente ha messo a disposizione il camper attrezzato; in 4 casi è stata riscontrata una pressione oculare più alta del normale mentre in 10 persone è risultata un’acutezza visiva inferiore alla media.

e , con la collaborazione dell'Unione Ciechi Biella che gentilmente ha messo a disposizione il camper attrezzato; in 4 casi è stata riscontrata una pressione oculare più alta del normale mentre in 10 persone è risultata un’acutezza visiva inferiore alla media. Stili di vita: gli Infermieri di Famiglia e Comunità Miriana Miotto, Fabrizio Demaria, Daniela Ferrari, Sandra Piolatto, Federica Manservisi e Ilaria Zuglian hanno coinvolto numerose persone in momenti di educazione alla salute, fornendo consigli e materiale informativo su alimentazione sana, attività fisica, prevenzione delle cadute in ambiente domestico e agli stili di vita.

Per le associazioni partecipanti erano presenti Cristina Durante, vicepresidente A.L.I.Ce Biella, Franco Ferlisi, presidente di AMA Biella, Claudio Zaninetti, presidente di FAND Biella, e Adriano Gilberti, presidente Unione Ciechi Biella.

L’iniziativa rispecchia l’esigenza diffusa tra la popolazione di ricevere informazioni riguardo la salute e la prevenzione anche in un luogo più informale, slegato dall’ambiente sanitario che invece è la sede ideale per eventuali approfondimenti mirati e diagnosi specifiche.

I Lions agiscono a livello locale e a livello globale con l’obiettivo di migliorare la comunità attraverso azioni di volontariato. Le loro azioni si concentrano principalmente su otto cause umanitarie globali: vista, diabete, fame, ambiente, oncologia pediatrica, attività umanitarie, assistenza in caso di disastri e giovani.

Il Direttore Generale, Mario Sanò, ha così dichiarato a commento della manifestazione: “A nome della Direzione Generale mi complimento con i Lions Club biellesi per l’ottimo risultato e l’eccellente organizzazione ed in particolare ringrazio la Presidente di Zona, Silvia Ghione, i Presidenti e tutti i soci dei Club, le associazioni e gli operatori sanitari dell’ASL BI che hanno collaborato attivamente alla buona riuscita dell’evento, dedicando tempo e competenze per la salute dei cittadini del territorio”.