Asl Biella, aperto il bando per un posto da Dirigente Medico in Cure Palliative.

L’Azienda Sanitaria Locale di Biella ha pubblicato un avviso di mobilità volontaria regionale e interregionale per la copertura a tempo indeterminato di un posto da Dirigente Medico nella disciplina di Cure Palliative, da assegnare alla Struttura Semplice Cure Palliative della stessa ASL BI.

Il bando, approvato con determinazione dirigenziale n. 346 del 2 aprile 2025, è finalizzato all’acquisizione di personale qualificato già in servizio presso altre aziende o enti del Servizio Sanitario Nazionale. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica entro le ore 23:59 del 3 maggio 2025, attraverso il portale dedicato https://aslbi.iscrizioneconcorsi.it.

Tra i requisiti richiesti figurano: la cittadinanza italiana o di uno Stato UE, l’iscrizione all’Albo dei Medici, la specializzazione in Cure Palliative o in discipline equipollenti o affini, il servizio a tempo indeterminato nel medesimo profilo professionale presso altra azienda del SSN, oltre all’idoneità alla mansione specifica, l’assenza di procedimenti disciplinari recenti e una valutazione positiva nel biennio precedente.

La procedura telematica di iscrizione si articola in più fasi, a partire dalla registrazione al sito, alla compilazione della domanda online, fino all’invio della versione firmata. Sono richiesti obbligatoriamente il documento di identità, eventuali permessi di soggiorno o titoli esteri riconosciuti, e la domanda sottoscritta. È possibile allegare titoli di carriera, certificazioni mediche, pubblicazioni e altri documenti utili ai fini della valutazione.

La selezione avverrà attraverso la valutazione dei titoli (massimo 20 punti) e un colloquio (massimo 80 punti). Per superare la prova orale è necessario ottenere almeno 56 punti. I candidati saranno convocati con un preavviso minimo di 15 giorni, tramite pubblicazione sul sito aziendale o comunicazioni personali. In caso di parità di punteggio si applicheranno i criteri di preferenza previsti dalla normativa.

Per ulteriori dettagli: https://aslbi.piemonte.it/download/avviso-pubblico-di-mobilita-volontaria-regionale-ed-interregionale-per-titoli-e-colloquio-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-di-n-1-posto-di-dirigente-medico-di-cure-palliative-rif-pers-0046/?wpdmdl=50503&refresh=680444c2d787e1745110210