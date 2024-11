Mongrando, la minoranza scrive: “Stupiti dal silenzio del Comune su giornata contro violenza sulle donne”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Siamo rimasti stupiti dal silenzio assordante da parte del sindaco e della vice di Mongrando in merito alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Lo stesso primo cittadino che, in data 13 luglio 2024, con una nota pubblica sui giornali locali, dichiarava di 'aver insistito per patrocinare il mese rosa destinato alla lotta contro i tumori al seno, e con orgoglio, aveva partecipato all'inaugurazione della panchina rossa contro la violenza sulle donne' voluta dalla precedente amministrazione Filoni e dall'assessorato Nasso.

Non una parola, un'iniziativa, non si pretendeva lo striscione o la foto di gruppo sulla Panchina Rossa della Piazza XXV Aprile ma un minimo di segnale, anche solo con un semplice comunicato stampa o un fiocco rosso sulla home page del sito del Comune. Eravamo convinti che con lo stesso tenore alzassero la voce al fianco delle donne vittime di violenza: ci siamo illusi. Non ci resta che alzare noi la voce per la Giornata contro la Violenza sulle Donne. Non ci resta che continuare a gridare " Non Siete Sole" ....nè ora nè mai anche se nella minoranza del comune di Mongrando, perchè non importa se saremo maggioranza o minoranza o semplici cittadini, noi siamo fermamente convinti che questa come tante altre sia una battaglia da portare avanti e vincere”.

Il Gruppo Consigliare Mongrando In Comune.

Luisa Nasso, capogruppo, Antonio Filoni.