A Biella l'anteprima della nuova collezione di Ceretti di stampe su pluriball che saranno esposte a Milano FOTO

Dopo il successo riscosso nei mesi scorsi al The Gallery Bar di via Stendhal 30, a Milano, con le sue originali stampe su pluriball, il fotografo biellese Stefano Ceretti torna a esporre. A maggio, infatti, una nuova serie di opere sarà protagonista per tutto il mese negli spazi dedicati alla ristorazione dello stesso locale, situato nel cuore della zona Tortona.

Prima, però, Ceretti ha scelto di offrire un’esclusiva anticipazione alla sua città natale. Sabato 12 e domenica 13 aprile, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, il suo studio a Biella aprirà le porte al pubblico per una speciale preview della collezione. Un’occasione unica per scoprire in anteprima i nuovi lavori che, pochi giorni dopo, raggiungeranno il capoluogo lombardo.