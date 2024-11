Altro ko in trasferta, Bonprix TeamVolley battuto a Chieri

Una buona partenza, assenze pesanti e rientri last-minute. Al netto di tutto, il Bonprix TeamVolley ancora non riesce a sbloccarsi lontano da Lessona, in questo avvio di stagione di Serie B2 nazionale. A Chieri, le giovanissime avversarie della Fenera crescono alla distanza e si impongono 3-1.

Primo set che parte nel modo ideale per le biancoblù, brave a sfruttare gli errori di Chieri per prendersi il vantaggio. La fase centrale è quella più positiva: Filippini in battuta forza il primo time-out torinese sul 10-13, imitata poco dopo da Macchieraldo con un attacco centrale per il 12-16. La Fenera rosicchia qualcosa, accorcia fino al -2, ma il Bonprix gestisce il gap ed è ancora Filippini a servire il 20-25 con cui si cambia campo.

La reazione di Chieri è notevole, il secondo parziale non è mai in discussione: partenza super e lo staff lessonese può solo chiamare inutilmente il tempo, prima sull’8-3 poi sul 14-6. A mettere un po’ di pressione alle padrone di casa è sempre l’opposto Filippini, benissimo in battuta ma non solo. Gli errori del TeamVolley però aumentano, fino al 25-18 del nuovo equilibrio. Il terzo set ha un peso diverso, le due squadre lo sanno e combattono punto a punto, consapevoli della posta in palio. Il Bonprix parte meglio e cavalca le imprecisioni torinesi, ma la Fenera esce dal time-out con un 6-2 di parziale che le rimette in bolla sul 10 pari. Si va sulle montagne russe: ora sono le biancoblù a riportarsi sul 12-16 (sempre sfruttando gli errori, in battuta soprattutto). La luce si spegne di nuovo, 9-3 per Chieri nelle fasi finali, con due set-point sprecati sul 24-22.

La festa è rimandata di poco, fino al 27-25. Qualcosa si incrina nelle certezze delle lessonesi, che iniziano malissimo la quarta frazione. Cinque punti di fila indirizzano l’inerzia, recuperati solo parzialmente ma sempre e comunque costellati da tanti, troppi errori: sul tabellino se ne contano addirittura otto di fila. Sul 16-13 Preziosa spende anche il secondo time-out, ma ormai la storia è scritta. Con il punto del 25-19 si chiude la mesta serata del TeamVolley sulle colline torinesi.

Coach Fabrizio Preziosa commenta così: “Le trasferte rimangono tabù. Potremmo dire di aver fatto un passo avanti vincendo il nostro primo set, però l’obiettivo rimane lontano. Abbiamo fatto troppo poco per meritare di portare a casa punti. Primo set tutto sommato ordinato, facendo quello che serviva: sfruttare gli errori delle nostre giovani avversarie, lasciandole giocare nelle azioni lunghe, regalando poco. L’abbiamo vinto agevolmente, poi Chieri è cresciuta nei fondamentali offensivi, in battuta e in attacco hanno sbagliato meno. Avremmo dovuto incidere, forzare qualcosa, ma abbiamo solo sbagliato di più senza reggere il contraccolpo. Il secondo set è stato perso per merito delle avversarie, ma negli ultimi due possiamo rammaricarci (e tanto) per i regali fatti. A livello tecnico, mentale e qualitativo dobbiamo essere più forti e solidi. Non lo siamo e continuiamo ad andare sulle montagne russe, consapevoli che non possiamo fare un campionato basato solo sull’ottimo rendimento casalingo. Le statistiche parlano chiaro, in settimana continueremo ad insistere sulla continuità di rendimento, quasi al completo. La nostra forza è il gruppo, ci rimbocchiamo le mani e ci mettiamo sotto con il lavoro”.

Club 76 Fenera Chieri – BONPRIX TEAMVOLLEY 3-1 (20-25/25-18/27-25/25-19)

BONPRIX TEAMVOLLEY: Caimi 1, Daffara, Biasin 7, Sola ne, Gualinetti 13, Francoli, Macchieraldo 10, Bonini 7, Fallarini ne, De Carlini ne, Filippini 18, Fizzotti (L1), Spinello (L2). Coach Fabrizio Preziosa, vice Paolo Salussolia.