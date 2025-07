Grande ritorno sotto rete, Giulia Barbonaglia ancora con i colori del TeamVolley

Un esordio in Serie B2 nazionale posticipato di tre anni per Giulia Barbonaglia, che torna a rinforzare il muro del TeamVolley. Già protagonista dell’indimenticabile promozione del 2022 – con tanto di titolo regionale in C – la centrale classe '01 ha trascorso le ultime annate sportive in riva al lago d’Orta, nei ranghi del Sammaborgo.

Queste le sue parole: «Torno a Lessona e ne sono davvero felice, dopo tre anni in cui ho avuto modo di giocare molto e quindi di maturare. Ritrovo una società seria, che lavora sodo e bene: il TeamVolley è questo. Mi ero già trovata magnificamente: ho ottimi ricordi e conosco le persone che ci sono all’interno, sempre solari e disponibili. L’anno della promozione in B2 è stato bellissimo ed emozionante, avevamo faticato tantissimo in palestra ma conquistare il titolo fu qualcosa di unico. Finalmente proverò questa categoria. Tra i vari obiettivi quello principale è crescere a livello tecnico nel mio ruolo, ma anche dal punto di vista fisico e mentale. Io e le mie future compagne dobbiamo creare un bell’ambiente. Coach Bellagotti l’ho sempre e solo apprezzato da avversaria, sono felicissima di essere finalmente una sua atleta. Lo staff ci potrà offrire tutti gli strumenti per crescere, io personalmente darò tutta me stessa».

A ri-accoglierla è il direttore sportivo Marco Motto: «Siamo felici che Giulia sia di nuovo con noi. È una delle ragazze che ha conquistato la Serie B2 sul campo, qualche stagione fa. Ai tempi non si sentiva pronta per compiere il passo successivo e preferì andare a fare esperienza altrove. Adesso è arrivato il momento giusto per provare: è una ragazza seria che lavora sodo e si impegna. Darà un grande contributo al gruppo per fare un buon campionato. Bentornata Giulia, buon lavoro!»