Valdilana, giovani protagonisti al Parco Reda: sport e divertimento con il green volley

Una giornata di sole, sport e partecipazione quella di sabato 19 luglio al Parco Reda di Vallemosso, dove i ragazzi coinvolti nelle politiche giovanili di Valdilana e dei comuni limitrofi si sono dati appuntamento per un vivace torneo di green volley.

L’iniziativa ha trasformato il parco in un punto di ritrovo per decine di giovani, che tra schiacciate, battute e risate hanno dato vita a un evento all’insegna dell’amicizia e della voglia di stare insieme. Un’occasione per riappropriarsi degli spazi pubblici, vivere la natura e costruire relazioni al di fuori dei social.

L’organizzazione dell’evento è stata curata direttamente dai ragazzi, con il supporto delle realtà locali impegnate nelle politiche giovanili, a dimostrazione di quanto la partecipazione attiva e il protagonismo giovanile possano generare energia positiva sul territorio.

Un segnale importante anche per il futuro: i giovani di Valdilana non solo partecipano, ma creano. E stando a quanto emerso durante la giornata, nuove idee e proposte sono già in cantiere per i prossimi mesi.

Il Parco Reda si conferma così uno spazio non solo verde, ma anche vivo, aperto e dinamico. E con ragazzi così, il territorio ha solo da guadagnarci.