“Musica in Piazza”, il Comune di Biella stanzia 5 mila euro per sostenere la storica rassegna bandistica

La Giunta comunale di Biella ha deliberato all’unanimità la concessione di un contributo straordinario di 5.000 euro a favore dell’ANBIMA APS Biella per l’organizzazione della rassegna “Musica in Piazza”, inserita nel calendario di Biella Estate 2025. Il sostegno economico dell’Amministrazione punta a valorizzare una delle manifestazioni culturali più longeve e seguite dell’estate biellese.

La somma, che sarà erogata secondo i criteri previsti dal regolamento comunale, coprirà fino al 60% dei costi documentati dell’iniziativa, nel rispetto del divieto di cumulo con altri contributi pubblici. La spesa trova copertura nel capitolo destinato alle attività culturali e manifestazioni dell’Ente.

Promossa da ANBIMA – l’associazione nazionale delle bande musicali autonome – in collaborazione con il Comune, “Musica in Piazza” rappresenta un appuntamento fisso dal 1998, capace di animare le piazze della città con i concerti gratuiti delle bande locali.

Per l’estate 2025 sono previsti otto appuntamenti serali gratuiti, distribuiti tra giugno, luglio e settembre, principalmente in Piazza Battistero, con un evento speciale al Palazzo Gromo Losa.

L’obiettivo dell’iniziativa va oltre l’intrattenimento: la rassegna favorisce l’incontro tra cittadini, promuove la cultura musicale di tradizione popolare e offre alle formazioni bandistiche del territorio nuove occasioni di visibilità e confronto.

Il Comune nel documento sottolinea come l’evento sia pienamente coerente con gli obiettivi strategici in materia culturale, rappresentando un modello di coinvolgimento civico a basso costo e ad alto impatto. Da anni “Musica in Piazza” si distingue, infatti, per l’ottimo rapporto tra partecipazione del pubblico e spesa sostenuta.