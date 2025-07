Nuova Assauto dona una Ford Puma Gen-E agli Amici dell’Ospedale: più salute, meno inquinamento FOTO

Quando la tecnologia incontra la solidarietà, nascono progetti che fanno davvero la differenza. È quanto accaduto grazie alla donazione di una Ford Puma Gen-E completamente elettrica da parte di Nuova Assauto, storica concessionaria Ford con sedi a Gaglianico, Aosta e Serravalle Sesia, all’associazione Amici dell’Ospedale di Biella.

La vettura sarà destinata al servizio di Radiologia Domiciliare dell’ASLBI, una realtà che ogni giorno raggiunge i pazienti direttamente nelle loro case per esami e prestazioni specialistiche, riducendo disagi e tempi d’attesa per le persone più fragili. La Ford Puma Gen-E, nella sua nuova versione 100% elettrica, rappresenta oggi uno dei modelli più innovativi della gamma Ford. Silenziosa, a zero emissioni locali e con un’autonomia pensata per affrontare le esigenze urbane e suburbane, è perfetta per un uso professionale e intensivo come quello del servizio sanitario. La tecnologia a bordo, connessa e intuitiva, permette un controllo semplice dei percorsi, dei consumi e delle funzioni del veicolo, garantendo sicurezza e comfort a chi la guida.

E tutto questo, senza emettere nemmeno un grammo di CO₂ allo scarico. «Ogni visita a domicilio, ogni chilometro percorso, da oggi ha un valore ancora più grande: portare salute rispettando l’ambiente», ha commentato il team di Nuova Assauto. «Prendersi cura delle persone significa anche prendersi cura del mondo in cui vivono.»

Il veicolo, personalizzato con i colori dell’associazione, sarà subito operativo per accompagnare gli operatori sanitari dell’ASLBI nei loro spostamenti quotidiani sul territorio biellese, contribuendo concretamente a una mobilità più sostenibile al servizio della comunità. Amici dell’Ospedale di Biella, realtà attiva da anni nel sostenere l’ospedale attraverso raccolte fondi, donazioni e progetti mirati, ha ringraziato pubblicamente Nuova Assauto per la sensibilità e il supporto. Un’iniziativa che non è solo un gesto simbolico, ma un vero passo verso un futuro dove innovazione e solidarietà camminano (anzi, viaggiano) insieme.

