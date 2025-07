Factory Store Piacenza 1733 a Pollone: eleganza Made in Italy tra natura e cultura nel cuore del Biellese

Piacenza 1733: eleganza senza tempo tra heritage e contemporaneità

Entrare nel Factory Store di Piacenza 1733 significa immergersi in uno stile distintivo e raffinato, espressione di una tradizione lunga quasi tre secoli. Qui si trovano le collezioni uomo e donna del brand, caratterizzate da materiali pregiati e tagli impeccabili, tra cui spicca il celebre cashmere, ma anche proposte più leggere e versatili per le stagioni primaverili ed estive.

Ogni capo riflette l’essenza del Made in Italy, con un equilibrio perfetto tra savoir-faire artigianale e visione contemporanea dello stile.

Un’esperienza immersiva nella natura: il Parco della Burcina

A pochi passi dal Lanificio si apre il suggestivo Parco della Burcina "Felice Piacenza", riserva naturale e paesaggistica che incanta per la sua biodiversità e i suoi scenari romantici. Visitare il Factory Store diventa così anche l’occasione per una passeggiata rigenerante tra rododendri, conifere e scorci panoramici sulla vallata biellese.

Un modo per vivere la moda non solo come acquisto, ma come parte di un'esperienza più ampia, immersa nel verde e nella bellezza.

Pollone, un borgo tra storia, cultura e ispirazione

Pollone è un piccolo borgo che custodisce storie e valori profondi. Tra queste, quella del Beato Pier Giorgio Frassati, giovane biellese la cui figura è oggi più che mai viva anche a livello nazionale. La sua casa natale è visitabile e rappresenta un punto di interesse storico e spirituale per chi desidera arricchire la propria visita di significato e ispirazione.

Pollone offre così una cornice ideale per riscoprire un ritmo lento, più umano, fatto di qualità e consapevolezza.

Moda, natura e cultura: il valore del territorio biellese

Un viaggio a Pollone, con tappa al Factory Store Piacenza 1733, è un invito a conoscere un territorio che parla di bellezza autentica, di competenza tessile, di eleganza e di paesaggi incontaminati.

Dove: Piacenza 1733 – Factory Store presso Lanificio Fratelli Piacenza, Pollone (BI)

Orari di apertura: Dal martedì al sabato dalle 10 alle 18

Cosa trovi: collezioni uomo e donna, capi in cashmere e abbigliamento per tutte le stagioni

Un’esperienza da vivere dal vivo, tra boutique e natura, nel cuore del Piemonte più autentico.