Ancora nessuna traccia di Marino Rabolini, dal 12 luglio scorso è disperso al Bocchetto Sessera

Ancora nessuna traccia di Marino Rabolini, il 70enne di Legnano disperso dallo scorso 12 luglio nel corso di una scalata verso la Punta del Cravile.

Negli ultimi due giorni erano riprese le ricerche sulla base di ulteriori indizi emersi e da verificare ma purtroppo anche queste piste non hanno portato ad un esito positivo. In particolare, la macchina dei soccorsi ha battuto le zone dei Laghetti del Sessera, in prossimità del sentiero del Monte Bo, al confine tra il Biellese e la vicina Valsesia.

In campo, ancora una volta, i tecnici del Soccorso Alpino biellese, i Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, assieme ai mezzi aerei, le unità cinofile e i droni. Purtroppo non sono emersi ulteriori sviluppi per poter proseguire nelle operazioni di ricerca.