Tutto pronto per la Biella-Oropa: scatta il conto alla rovescia

Sabato 26 luglio, si svolgerà una gara podistica in salita di 12 chilometri, ossia la 50° Biella-Oropa. L’evento è stato organizzato dal GAC Pettinengo ed è riservato ad atleti o atlete nati nel 2007 o negli anni precedenti.

Devono essere tesserati FIDAL e in regola con i tesseramenti 2025. Possono partecipare alla gara i tesserati EPS, firmatari della Convenzione, e i tesserati RUNCARD, che saranno inseriti in classifica e potranno prendere parte al montepremi. La gara durerà al massimo due ore. Sono previsti un trasporto borse per partenza-arrivo e un bus-navetta per arrivo-partenza. Ci saranno due punti di ristoro.

Alla fine della gara, nell’apposito stand, si ritireranno il premio di partecipazione e il ristoro. Le premiazioni per i primi classificati si faranno sul podio. Sono assicurati Servizio Medico e Ambulanza sul tracciato del Gruppo Volontari AIB. I partecipanti, al momento dell’iscrizione, dichiareranno di conoscere e accettare il regolamento. Alle 13, ci sarà il ritiro pettorali, in Piazza Vittorio Veneto a Biella.

La partenza della gara femminile sarà alle 17 e, mezz’ora dopo, la gara inizierà anche per le categorie J/S/P. Alle 19, ci svolgeranno le premiazioni. Le iscrizioni si possono effettuare sul sito www.Irunning.it fino a mercoledì 22 luglio; tuttavia, sono previste anche per il giorno della gara.