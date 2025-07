Alessia Diego e Benedetta Daffara, due conferme che valgono quattro al TeamVolley

Le ultime conferme dello staff, le prime – insieme a Martina Bordignon – della prima squadra. La schiacciatrice Alessia Diego e la palleggiatrice Benedetta Daffara continueranno ad essere due colonne portanti del TeamVolley, tanto nel roster di coach Alessio Bellagotti quanto nello sviluppo delle atlete più piccole del Settore Giovanile e del Minivolley.

Le parole di Diego: «Sono super-contenta di questa riconferma, è il quarto anno del mio secondo capitolo a Lessona. C’è un nuovo staff, nuovi stimoli e nuovi obiettivi. Ci sarà però anche tanto da lavorare. Speriamo di poter disputare di nuovo una stagione di alta classifica e – perché no? - migliorare anche il quinto posto dell’ultimo campionato nazionale di Serie B2. Sono pronta e carica. Per quanto riguarda il mio percorso da allenatrice, il ruolo che ricoprirò sarà molto stimolante. Una bella sfida: avrò molto da imparare dai miei colleghi, ma soprattutto dalle atlete che – a mio modo di vedere – insegnano sempre tanto. Darò il massimo: sono certa che ci divertiremo e che le soddisfazioni arriveranno».

Sulla stessa linea d'onda Daffara: «Sono molto contenta di proseguire anche quest’anno il mio percorso al TeamVolley, la società dove sono nata e cresciuta. Ritroverò il mio primo allenatore – coach Alessio Bellagotti – un cambiamento importante che mi rende felice, così come ho apprezzato la continuità nell’inserire Ivan Turcich come vice. Ci sarà qualcosa di nuovo, anche in campo: stimoli buoni per iniziare questa “nuova” avventura in B2. Non posso che essere felice anche dell’opportunità di continuare ad allenare: ormai è già da qualche stagione che ho imparato a conoscere l’interessante mondo “dall’altra parte”. C’è tanto da imparare, ma ho la fortuna di far parte di una società che sa offrirmi persone e mezzi per crescere. Una rete sulla quale farò riferimento, per migliorare. Sono davvero carica!».

Soddisfatto è anche il direttore sportivo Marco Motto: «Alessia è con noi da tanto tempo, ha fatto esperienze altrove poi è tornata e ne siamo contenti. È il capitano della B2, una persona su cui contiamo sempre e che ci auguriamo possa avere una stagione tranquilla, senza gli intoppi fisici di quella appena trascorsa. Anche quest’anno ha dato la sua disponibilità a seguire il Settore Giovanile, ci darà una mano a far crescere le nostre piccoline. Anche “Benny” è con noi in palestra da tantissimi anni: ha fatto l’intera trafila nel vivaio del TeamVolley, ha questi colori tatuati sulla pelle. Oltre al valore che può garantire in campo, la sua è una presenza fondamentale nello spogliatoio e in allenamento. Il suo percorso da allenatrice la vedrà impegnata nello staff e nel Minivolley, ruolo altrettanto importante per impostare le atlete di domani. “Ben rimaste” a entrambe!».