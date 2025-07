Biella presenta due nuovi campi da beach volley, l'assessore Moscarola illustra le novità FOTO e VIDEO

Questa mattina, giovedì 17 luglio, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dei due nuovi campi da beach volley realizzati nell’area compresa tra la piscina, il bocciodromo e il campo della Cinquantatreesima Fanteria. Le strutture sono state finanziate con i fondi del PNRR.

A parlarne è stato Giacomo Moscarola, assessore allo sport del Comune di Biella:

"Tra la passata e questa amministrazione sono stati impiegati quasi 5 milioni di euro per il ripristino e il rifacimento dell’impiantistica sportiva, un grosso investimento che il Comune di Biella ha fatto per fornire ai nostri ragazzi spazi dove praticare sport all’aria aperta."

Moscarola ha spiegato che la scelta di realizzare questi due campi nasce da numerose richieste ricevute negli anni da parte di cittadini, in particolare giovani, che desideravano spazi per giocare a beach volley durante il periodo estivo. Fino ad oggi, infatti, in città non esistevano strutture di questo tipo.

I campi saranno gestiti per l’estate dalla piscina comunale e saranno accessibili tutti i giorni fino all’orario di chiusura, sia da chi usufruisce della piscina Rivetti, sia dagli esterni.

"Durante il periodo estivo si potranno organizzare dei tornei - conclude Moscarola - per incentivare maggiormente la pratica dello sport".