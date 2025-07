Cena in Bianco a Cavaglià: domani la 3a edizione

Sabato 26 luglio 2025, alle ore 19.30, i Giardini di Villa Salino in Via Vercellone 7 a Cavaglià ospiteranno la terza edizione della tanto attesa “Cena in Bianco”, evento inserito nel programma “Luglio in Villa 2025”.

Sarà una serata dedicata alla fantasia, alla convivialità e alla buona musica, con l’intrattenimento musicale del gruppo I Mejchegnent. I partecipanti potranno allestire la propria “mise en place” come preferiscono e godersi la cena in compagnia.

Gli organizzatori forniranno tavoli, sedie e tovagliato. Ai partecipanti è richiesto di portare piatti e bicchieri (preferibilmente non in plastica), vivande e cibo. Il dress code della serata è rigorosamente bianco. La partecipazione è gratuita.

Si ricorda che in caso di maltempo, l’evento si svolgerà presso il Salone Polivalente di Via San Giovanni Bosco.