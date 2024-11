Biella, buche pericolose in via Ogliaro. Un lettore segnala: “Danni all'auto, risolviamo il problema?”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Ieri alle 14.20 la mia compagna transitando in via Ogliaro, in direzione Andorno, poco prima del civico 10, ha centrato una serie di buche presenti sul margine della carreggiata da diversi mesi danneggiando lo pneumatico anteriore destro. Per evitare intralci e per poter sostituire la ruota si è fermata nel posto in piano più vicino, in zona Pavignano. Abbiamo provveduto prontamente a segnalare il fatto alle forze dell'ordine. Ad oggi, alle 11.40, non è stato preso alcun provvedimento come visibile da foto. Aspettiamo altri danni o magari che ci finisca dentro un motociclo con esiti più gravi?”.