“Di lui... solo più una medaglia?”: Guido Donati presenta a Netro il suo libro

Il Comune di Netro, in collaborazione con i volontari della Biblioteca comunale, si prepara a ospitare un autore che celebra la memoria e il valore, attraverso la narrativa. Il 29 novembre 2024, nella Sala della Biblioteca in Piazza XX Settembre 8, Guido Donati incontrerà il pubblico per presentare il suo libro: “Di lui... solo più una medaglia?”.

Il testo di Donati si inserisce nel solco delle narrazioni che fondono la ricerca storica con l’introspezione emotiva. Al centro dell’opera vi è Mario, ufficiale dell’Arma dei Bersaglieri durante la Seconda Guerra Mondiale. Partito nel 1941 per il Fronte Jugoslavo, si distingue al punto da ricevere la medaglia di bronzo al valor militare. Tuttavia, il destino lo segna profondamente: circa un anno dopo perde la vita, vittima dell’esplosione di una bomba. La storia del protagonista si intreccia con quella di tanti uomini dimenticati dalla Storia ufficiale, ma che rivivono attraverso il ricordo e la penna dell’autore.

La presentazione la possibilità di ascoltare l’autore nel racconto del processo creativo e le ricerche che hanno dato vita al libro. Un evento dedicato non solo agli appassionati di storia, ma a tutti coloro che cercano una riflessione sul sacrificio e sull’eredità morale lasciata dai protagonisti del passato.

L’incontro si terrà alle ore 17:30 ed è aperto a tutta la comunità.