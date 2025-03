Concorso letterario "Storie da Museo": un'opportunità per gli amanti della scrittura.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli in collaborazione con l'Edizione Effedi presenta la 2ª edizione del concorso letterario "Storie da Museo", dedicato a tutti gli appassionati della scrittura.

L’iniziativa, prevede la stesura di un racconto inedito ispirato ai tesori museali di Valsesia, Vercelli e Biella spaziando tra il ricco patrimonio artistico, naturale, storico ed archeologico offerto dai musei.

Il racconto di narrativa dovrà interessare un'opera d'arte, un oggetto museale, un personaggio storico legato alla storia del museo oppure l’edificio stesso.

Potranno partecipare al concorso gratuito tutti coloro che abbiano compiuto almeno 16 anni: ogni partecipante dovrà presentare un'unica opera, un racconto di narrativa che non presenta limiti di sottogenere. Il concorso non si limita a premiare i migliori racconti, ma offre anche un’importante opportunità di visibilità. Le opere selezionate, infatti, saranno raccolte in una pubblicazione, permettendo ai partecipanti di vedere il proprio lavoro apprezzato e condiviso con un pubblico più ampio.

Un’occasione per esplorare il legame tra arte, storia e narrazione, e per contribuire a valorizzare il ricco patrimonio dei musei del Vercellese, della Valsesia e della provincia di Biella.

Per maggiori dettagli, i partecipanti sono invitati a consultare il bando ufficiale, dove troveranno informazioni sui musei coinvolti e sulle modalità di partecipazione: https://www.fondazionecrvercelli.it/