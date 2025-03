A Fotoclub Biella una serata dedicata a Federico Veronesi

Mercoledì 2 aprile alle 21 nuova serata per Fotoclub Biella a Palazzo Ferrero.

L'evento sarà un immersione nelle immagini che portano la firma di Federico Veronesi, fotografo naturalista, uno dei più apprezzati di mammiferi africani al mondo. Cresciuto con una fortissima passione per gli animali africani e la fotografia naturalistica, dopo la laurea in Economia, Federico si è trasferito in Kenya nel 2002 per perseguire il suo sogno di vivere nelle savane africane, seguendo e fotografando gli animali nel loro ambiente naturale.

La prima parte della serata consisterà nella presentazione del suo ultimo libro, Walk the Earth. Attraverso le immagini si inizierà un viaggio alla ricerca degli ultimi grandi tusker, particolari elefanti dotati di zanne lunghissime, rarissimi ormai e meravigliosi esemplari. In un secondo momento sarà illustrato “One Life” dove i protagonisti saranno altri animali africani: leoni, ghepardi.

Le foto di Veronesi sono state premiate in alcuni dei più importanti concorsi di fotografia naturalistica, quali Nature’s Best Windland Smith Rice (vincitore assoluto nel 2011 e vincitore di categoria nel 2009 e 2016), GDT European Wildlife Photographer of the Year (2016), Glanzlichter e Sony World Photography Awards (2009).