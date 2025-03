All’Itis “Q. Sella” la presentazione di due sportelli per le problematiche degli studenti

Si è tenuta nei giorni scorsi, presso l’Itis “Q. Sella”, la presentazione di due sportelli dedicati a studenti plus dotati e a rischio ritiro sociale. Attivati anche quest’anno grazie all’aggiudicazione di un bando della Regione Piemonte, gli sportelli hanno lo scopo di fornire supporto agli Istituti scolastici della provincia di Biella in merito alle problematiche sopra indicate. Nell’ambito dello sportello per allievi plus dotati, l’individuazione degli esperti ha portato alla riconferma delle dott.sse Martina Brazzolotto ed Emanuela Mansi; circa le criticità relative al rischio ritiro sociale, l’incarico è stato invece affidato alla dott.sa Marialourdes Valente. L’intera attività è coordinata dal CTS (Centro Territoriale di Supporto) di Biella, nell’ambito delle iniziative dell’Ufficio Scolastico Regionale; referente del progetto è il prof. Alberto Ramella Benna.