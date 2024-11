All'Istituto Comprensivo “Cesare Pavese”, un contributo dal Comune

Attraverso una delibera di giunta il Comune di Sandigliano ha assegnato all'Istituto Comprensivo “Cesare Pavese” di Candelo Sandigliano un contributo a sostegno delle spese inerenti l’ampliamento del Piano dell’Offerta Formativa (POF) per l’anno scolastico 2024/2025.

L'ammontare è di euro 5.700,00, fondi che saranno utilizzati dall'Istituto in particolare per progetti cofinanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, ed in parte utilizzati per il funzionamento didattico e amministrativo dell’Istituto.

Si legge nel documento che tale sostegno include oltre alla fornitura delle risorse necessarie per la gestione e il funzionamento degli uffici e delle scuole, anche l’erogazione di contributi per i potenziamento del Piano dell'Offerta Formativa (POF) per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del territorio comunale, definito come piano di “interventi di educazione, formazione ed istruzione mirati allo sviluppo della persona, adeguati alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema d’istruzione e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo d’insegnamento e di apprendimento”.