Anche una delegazione biellese al cinquantennale della 50&Più a Roma

Al grande evento di tre giorni che si è tenuto la settimana passata Roma per i 50 anni dell’anniversario della loro associazione 50&più, c'era anche una delegazione biellese.

Fondata nel 1974, all’interno del mondo Confcommercio, 50&più oggi conta più di 300mila soci e vuole costruire una rete di tutela e garanzia nei confronti, innanzi tutto, dei senior ma, in generale, verso chiunque si trovi in condizioni di solitudine o di disagio sociale e abbia bisogno invece di condividere sentimenti e problemi concreti.

"Sono stati giorni molto intensi - racconta il Presidente di 50&più Biella Lauro Biolcati -, emozionanti, in particolar modo quando mercoledì siamo stati all'udienza del Papa in piazza San Pietro. Poi è stato toccante anche il concerto del gruppo musicale Aria, che ha proposto musiche tratte da film. E' stato proiettato il saluto di Mattarella che non ha potuto essere presente. E' stato davvero tutto bellissimo, un'emozione unica".

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato i senior "che con passione civile intendono ancora costruire reti di solidarietà e partecipare attivamente alla crescita della società".

Tra i momenti da ricordare c'è stato anche quello della firma dell'accordo di 50&più con l'ordine dei giornalisti della Campagna, la carta di Napoli, come è stata chiamata, un protocollo a tutela delle persone anziane.