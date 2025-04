Nuovo Bando Eventi: deliberati 155 mila euro nella prima scadenza

Potrebbe arrivare fino a oltre 250 mila euro il budget complessivo annuale del Bando Eventi, suddiviso in due scadenze temporali, per il quale nella prima scadenza, chiusa nel mese di gennaio e i cui contributi sono stati deliberati nel Consiglio di Amministrazione di marzo, sono stati deliberati 155.000 euro in considerazione della grande partecipazione da parte degli enti biellesi e della qualità dei progetti.

Sono state infatti ben 65 le richieste pervenute, la qualità e la finanziabilità di progetti sono state valutate attribuendo specifici punteggi con particolare attenzione a:

- esperienza e affidabilità dell’ente

- qualità, adeguatezza e coerenza delle azioni

- attenzione al tema dell’attrattività, della valorizzazione del territorio e della sostenibilità ambientale

- capacità di realizzare rete

- adesione all’iniziativa e attività di comunicazione

- congruità e solidità del budget dell’iniziativa

La ripartizione dei contributi è stata così imputata:

- Area Educazione e Ricerca € 29.000

- Area Cultura e Territorio € 109.500

- Area Welfare per € 16.500.

Per quanto riguarda poi nello specifico l’ambito di intervento dei progetti sostenuti si rileva come il 64% riguardi l’ambito artistico, il 19% quello sportivo, il 14% quello ambientale e turistico e il residuo 3% il welfare.

Per quanto riguarda la suddivisione per area geografica degli interventi il 38% è concentrato sulla città di Biella mentre nel residuo 62% che riguarda il resto del territorio provinciale spiccano con il 14% cadauno Valle Cervo, Valle Elvo e Basso Biellese.

“Qualità, varietà e numerosità: sono queste le caratteristiche delle domande di contributo ricevute dalla Fondazione nell’ambito della prima edizione del Bando eventi – commenta il Presidente Michele Colombo – attraverso l'intervento che coinvolge tutte le aree di azione si vuole affrontare la sfida della transizione demografica ponendo attenzione al tema dell'attrattività del territorio. La risposta degli enti biellesi ci ha stupito positivamente anche per la grande presenza di attività che riguardano non solo la città di Biella, ma l’intero territorio biellese che si conferma come molto vitale.”.

Questo l’elenco complessivo dei contributi erogati:

Bando “Eventi”

(TOTALE € 155.000,00)

SETTORI RILEVANTI € 128.000,00

Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola

€ 2.000,00

€ 2.000,00 Circolo Tavo Burat - Vigliano Biellese (Bi), per la realizzazione della manifestazione RiabBI - Riabitare il Biellese;

Arte, attività e beni culturali € 100.500,00

€ 4.000,00 Pro Loco di Occhieppo Superiore - Centro d'Incontro - Occhieppo Superiore, per la realizzazione del Festival dell'instabilità e del disequilibrio 4°edizione;

€ 4.000,00 Associazione Culturale Arcipelago Patatrac – Biella, per la realizzazione della manifestazione Un teatro per tutti! Rassegna per bambini, giovani e adulti;

€ 4.000,00 UPBeduca - Università Popolare Biellese per l'educazione continua – Biella, per la realizzazione della manifestazione Sinfonia di arte, note e parole;

€ 4.000,00 Provincia di Biella – Biella, per la realizzazione dell’evento Provincia di Biella 30;

€ 4.000,00 Comune di Vigliano Biellese - Vigliano Biellese (Bi), per la realizzazione della manifestazione ViVigliano 2025;

€ 4.000,00 Viaggi e Miraggi – Padova, per la realizzazione del festival Richiamo del Bosco;

€ 4.000,00 Comune di Rosazza – Rosazza (Bi), per la realizzazione della manifestazione AnimiAmo Rosazza;

€ 4.000,00 Chromatic Chamber Orchestra – Ponderano (Bi), per la realizzazione della manifestazione Harmonie nel Biellese;

€ 4.000,00 Banda Musicale di Netro – Netro (Bi), per la realizzazione dei festeggiamenti 210° anniversario di fondazione banda musicale di Netro;

€ 4.000,00 Società Filarmonica di Occhieppo Inferiore Aps - Occhieppo Inferiore (Bi) per la realizzazione della manifestazione Aprile in musica – 18° edizione;

€ 4.000,00 Associazione Biellese Cercatori d'Oro – Zubiena (Bi), per la realizzazione del campionato italiano di ricerca dell'oro - A golden weekend!;

€ 4.000,00 Amministrazione Santuario di Oropa – Biella (Bi), per la realizzazione della rassegna per il Giubileo;

€ 4.000,00 Turismo in Langa – Alba (Cn), per la realizzazione dell’evento Verità sul vino 2025;

€ 4.000,00 Better Places Aps – Biella, per la realizzazione della stagione Musicale Hydro 2025 - periodo di interesse aprile – settembre;

€ 4.000,00 Associazione StileLibero – Biella, per la realizzazione della manifestazione Connessioni a Palazzo Ferrero: talk, reading, musica e laboratori;

€ 2.000,00 Associazione culturale “UP" – Graglia (Bi), per la realizzazione della festa della ceramica e dei bambini 4° edizione;

€ 2.000,00 Mares Aps – Biella, per la realizzazione della manifestazione Frammenti di medioevo 690 anni dalla costruzione del ricetto di Candelo;

€ 2.000,00 Associazione Turistica Pro Loco Brusnengo Aps-Brusnengo (Bi), per la realizzazione della manifestazione Voci della terra: Memoria, Canti e Racconti per Brusnengo;

€ 2.000,00 Università Popolare dell'Alto Monferrato – Acqui Terme (Al), per la realizzazione della stagione concertistica Concerti sulla terrazza del Santuario di Europa;

€ 2.000,00 Circolo Culturale Sardo "Su Nuraghe" – Biella, per la valorizzazione del Biellese con la brigata Sassari;

€ 2.000,00 Pro Loco di Strona Aps – Strona (Bi), per la realizzazione dell’evento Strona & arte 2025;

€ 2.000,00 Orizzonti Creativi Aps Ets – Biella, per la realizzazione dell’evento Orizzonti creativi 2025;

€ 2.000,00 Associazione Pacefuturo Odv – Pettinengo (Bi), per la realizzazione dell’evento 2025: un viaggio magico tra natura, musica e tradizione;

€ 2.000,00 Associazione Ajariot – Ets – Biella, per la realizzazione della manifestazione Terra - donne e natura;

€ 2.000,00 A.S.A. Associazione Scuola Aperta Odv – Biella, per la realizzazione della manifestazione Oltre il mare: storie di migrazioni;

€ 2.000,00 Associazione per l'Ecomuseo Valle Elvo e Serra Odv – Sordevolo (Bi), per la realizzazione della manifestazione Lane condivise - nuove relazioni per nuovi prodotti;

€ 2.000,00 Zeta 1 Aps – Zumaglia (Bi), per la realizzazione della manifestazione Tessere futuro: arte, comunità e rigenerazione;

€ 2.000,00 Delegazione Fai di Biella – Biella, per la realizzazione della manifestazione Note per il FAI 2.0;

€ 2.000,00 Arci Biella Ivrea Vercelli Aps – Biella, per la realizzazione della manifestazione 80 anni resistenti;

€ 2.000,00 Atelier Laboratorio delle Buone Idee Valdilana (Bi), per la realizzazione della manifestazione Cosmophon;

€ 2.000,00 Banda Musicale "G. Rossini" – Ponderano (Bi); per la realizzazione della manifestazione banda musicale "G. Rossini" di Ponderano - festa per il 170° (+1) anniversario di fondazione e stagione concertistica 2025;

€ 2.000,00 Aics (Associazione Italiana Cultura Sport) Comitato Provinciale di Torino Aps – Torino, per la realizzazione della manifestazione Too young to jazz Valle Cervo;

€ 1.500,00 Associazione Filodrammatica I Nuovi Camminanti – Biella, per la realizzazione della rassegna teatrale 2025;

€ 1.500,00 Pro Loco di Piedicavallo Aps – Piedicavallo (Bi), per la realizzazione della manifestazione Cultura in valle;

€ 1.500,00 Pro Loco Piatto Aps – Piatto (Bi), per la realizzazione della manifestazione Festa internazionale della musica;

€ 1.000,00 Agape Associazione Artistica di Volontariato Odv – Biella, per la realizzazione della manifestazione Non si vede bene che col cuore: in viaggio con il piccolo principe;

€ 1.000,00 Pro Loco di Rosazza – Rosazza (Bi), per la realizzazione della manifestazione Vivirosazza.

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa € 4.000,00

€ 4.000,00 Fondazione Biblioteca Biomedica Biellese 3bi – Ponderano (Bi), per la realizzazione della manifestazione Violenza sulla donna: definizioni, fatti, soluzioni.

Volontariato, filantropia e beneficenza € 12.500,00

€ 4.000,00 Associazione Ti Aiuto Io Odv – Candelo (Bi), per la realizzazione della manifestazione Sulle orme degli Alpini: un passo per ogni sogno;

€ 3.000,00 Fondazione Maria Bonino – Camandona (Bi), per la realizzazione della manifestazione Camminata Camandonina world edition 2025;

€ 2.000,00 Sportivamente Scs – Biella, per la realizzazione della manifestazione Ies & Yap's day 2025;

€ 2.000,00 ACLI Provinciali Biella – Biella, per la realizzazione della manifestazione Up, verso l'altro - costruire comunità sulle orme di Pier Giorgio Frassati;

€ 1.500,00 Fondazione Olly Ets- Biella, per la realizzazione della manifestazione Storie del passato per parlare al futuro.

Sviluppo locale ed edilizia popolare locale € 9.000,00

€ 3.000,00 Pro Loco Di Zimone Aps – Zimone (Bi), per la realizzazione della manifestazione Cantavino 2025 ventiseiesima edizione;

€ 2.000,00 EGDA - Ethnobotany and Gastronomic Diversity Association – Occhieppo Inferiore (Bi), per l’inaugurazione della Primavera gastronomica 2025;

€ 2.000,00 Associazione Noi del Piazzo – Biella, per la realizzazione della manifestazione BIVEG 2025 Be vegan be green!;

€ 2.000,00 WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi OdV – Biella, per la realizzazione della manifestazione Comunicazione scientifica e Public engagement dell'Oasi WWF Giardino Botanico di Oropa;

ALTRI SETTORI € 27.000,00

Attività Sportiva € 27.000,00

€ 4.000,00 Asd La Vetta Running – Mongrando, per la realizzazione della manifestazione Trail della Diga 2025;

€ 4.000,00 Asd Ucab 1925 Biella, per la realizzazione delle manifestazioni 83° corsa ciclistica Torino/Biella e la 29° Giro della Provincia di Biella ;

€ 4.000,00 Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori Associazione Prov. di Biella – Biella, per la realizzazione della manifestazione Cancer survivors day;

€ 4.000,00 Velo Club Piatto 2015 – Piatto (Bi), per la realizzazione delle manifestazioni 74° Trofeo Squillario e la 7° Trofeo Comune di Gifflenga;

€ 2.000,00 Asd Le Ski Nautique – Viverone (Bi), per la realizzazione della manifestazione Campionato italiano assoluto di wakeboard 2025;

€ 2.000,00 Aics Comitato Provinciale Biella Aps – Biella, per la realizzazione della manifestazione Campionato nazionale AiCS di ginnastica ritmica 2025;

€ 2.000,00 Croce Rossa Italiana - Comitato di Biella Odv – Biella, per la realizzazione della manifestazione Gorgomoro 2025 corriamo assieme per la solidarietà;

€ 2.000,00 Asd Valle Elvo - Occhieppo Superiore (Bi), per la realizzazione della manifestazione Sport che Valle 2025 la Valle che accoglie;

€ 2.000,00 Asad Biella Associazione Sportiva Dilettantistica – Biella, per la realizzazione della manifestazione Let's play together;

€ 1.000,00 Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta Figc - Lnd – Sgs – Torino, per la realizzazione della manifestazione Festa del calcio giovanile 2025.

Approfondimento contributi

Pro Loco di Occhieppo Superiore - Centro d'Incontro - Occhieppo Superiore, per la realizzazione

del Festival dell'instabilità e del disequilibrio 4°edizione € 4.000,00

Un Festival che mira a raggiungere un equilibro nel disequilibrio che permea le vite di tutti noi grazie a un mix di forme artistiche, conferenze, cene, laboratori e mostre, creando un’esperienza che utilizza diversi linguaggi e prospettive: è questa la formula del “Festival dell’instabilità e del disequilibrio” di Occhieppo Superiore, giunto alla 4° edizione.

Tra le iniziative di quest’anno, realizzate anche grazie al contributo della Fondazione, laboratori di Circo per adulti e bambini, una cena a tema, una mostra di fotografia, uno spettacolo di teatro di strada, un concerto e una conferenza che partirà dalla lettura di alcuni libri.

In un mondo in continuo movimento, il Festival invita a trasformare l’instabilità in una forza, affrontando i problemi con antifragilità. Unico in Italia per il suo approccio e per i temi trattati, il successo dell’evento è rafforzato dalla presenza di relatori ed artisti di alto profilo, capaci di comunicare con semplicità e efficacia.

La sua poliedricità inoltre lo rende attrattivo per diverse tipologie di utenza.

Un Festival che al valore culturale somma anche la capacità di stimolare l’attrattività territoriale grazie alla valorizzazione di Villa Mossa, storica dimora seicentesca scelta come location

Il Festival infine avrà particolare attenzione al tema della sostenibilità scegliendo di non utilizzare plastica durante le cene e gli eventi e utilizzando prodotti a Km 0.

Viaggi e Miraggi – Padova, per la realizzazione del festival Richiamo del Bosco € 4.000,00

Un festival dedicato alla musica e alla cultura il cui filo conduttore saranno i boschi

del Biellese e il Santuario di San Giovanni D'Andorno: è questa la formula del “Richiamo del Bosco” sostenuto anche quest’anno dalla Fondazione per la sua capacità di coinvolgere il territorio biellese, in particolare la Valle Cervo e l’Oasi Zegna.

"Richiamo del Bosco" è un'opportunità attraverso l'arte e la musica di connettersi con la natura, di imparare di più sull'importanza della conservazione ambientale e di godere di momenti di relax e svago immersi nella bellezza naturale dei boschi biellesi.

Obiettivo del Festival quello di far conoscere il territorio a un pubblico extra locale, proveniente soprattutto dalle grandi citta, attraverso musica, libri, documentari e cucina a tema.

Grazie alle attività di ViaggieMiraggi che opera da 20 anni nel territorio biellese con iniziative di turismo responsabile sarà possibile realizzare immersioni in natura condotte dal team di guide che saranno un momento di disconnessione dalla vita moderna oltre che un’esperienza arricchente di scoperta di un territorio poco noto.