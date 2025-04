"Pasqua solidale: Il Partito Democratico Biellese supporta le famiglie in difficoltà

Nella settimana che precede la Pasqua il Partito Democratico Biellese effettuerà delle consegna di prodotti alimentari agli empori cittadini e alla Mensa di Condivisione di via Novara. Si inizia lunedì in mattinata con la consegna al Centro di Accoglienza l’Arcobaleno ODV al Villaggio Lamarmora . E’ una realtà che opera da alcuni decenni a favore delle famiglie in difficoltà del quartiere e che partecipa annualmente con i propri volontari alla Colletta Alimentare che si svolge nel mese di novembre. Attualmente questo emporio dà un aiuto importante con due distribuzioni settimanali a 120 famiglie del quartiere per un totale stimato sulle 380 persone , il 30% sono anziani . Le famiglie di origine italiana che vi fanno ricorso sono circa il 50%. E’ uno spaccato della nostra città e del nostro Biellese che si ripete con questi dati drammatici in tutte le realtà che come partito Democratico abbiamo visitato e frequentato. Questi dati ci dicono che tanti sono i pensionati che hanno difficoltà ad arrivare a fine mese, tante le famiglie che non hanno il supporto necessario per dare una vita dignitosa ai propri figli , tanti i lavoratori italiani e immigrati che con lo stipendio non ce la fanno a coprire tutte le spese. Un’altra attività dell’emporio del Villaggio Lamarmora è la gestione del banco farmaceutico che partecipa nel mese di febbraio alla Colletta Nazionale del Banco Farmaceutico e a novembre alla raccolta di farmaci per bambini tramite la Fondazione Rava . Con questa attività gestita da personale sanitario concorre a coprire un’altra realtà che riguarda tante famiglie che hanno difficoltà con le cure sanitarie e i farmaci di base . Attivi anche il Banco Abbigliamento aperto nelle stesse giornate dell’emporio e il Banco Scuola che consegna materiale didattico alle scuole del quartiere.