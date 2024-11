A Ronco il nido diventa comunale

Dal 1/01/2025 il servizio di asilo nido, attualmente condotto dalla Fondazione Asilo Scuola di Ronco Biellese, sarà gestito dal Comune.

A seguito della cessazione dell’attività della Fondazione al 31/12/2024, sino a conclusione dell’anno educativo, il nido diventerà dunque un servizio comunale. Nel frattempo l'amministrazione valuterà la possibilità di stipulare una convenzione con i Comuni vicini per la gestione associata di tale servizio, a decorrere dall’anno educativo 2025/2026.

Per il Comune, come si legge nella delibera del consiglio comunale, si tratta dell'unica soluzione idonea ad assicurarne la sostenibilità finanziaria prospettica e la legittimità della spesa in termini di correlazione tra le risorse impiegate e le Comunità di destinazione del servizio.

Intanto il Comune provvederà a stipulare con la Fondazione Asilo Scuola di Ronco Biellese, proprietaria dell’immobile, un nuovo contratto di comodato d’uso esteso all’intero immobile, compresi i locali adibiti ad asilo nido, oltre a quelli già oggetto di comodato per la scuola dell’infanzia statale, per una durata decennale.