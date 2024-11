Calcio, l'Arsenal bella di notte nella magia della Champions: oltre 1400 spettatori al Pozzo di Biella FOTO e VIDEO

Le luci del Lamarmora Pozzo brillano nella serata dedicata alla Champions, il tifo è appassionato e a tratti commovente nell’incitare la squadra, ma l’erba dello stadio è un monologo inglese.

I gunners, dal nome che contraddistingue i biancorossi del quartiere Arsenal di Londra non sono per niente timidi al cospetto della maglie bianconere e supportati dal tifo di decine di tifosi (diversi però di passaporto italiano) maramaldeggiano nella ripresa fino a un impietoso 4 a 0 esterno che permette alla squadra londinese di ipotecare il passaggio del turno in un girone che vede tra l’altro la super corazzata Bayern.

E’ una partita in cui la Juve parte forte, ma piano piano scompare, e il gioco sulle fasce permette alle ospiti di cercare più volte la conclusione. Il primo tempo si chiude con un vantaggio risicato per le gunners frutto di una bella triangolazione al limite. Il secondo tempo vede le padrone di casa partire forte, ma la necessità di impattare la partita crea spazi utili per il contropiede anglosassone quanto mai preciso e mortifero.

Rimane il gusto della serata, del grande sport che vede protagonista la nostra città, e lo stadio meta tra Next Gen e Women di un turismo sportivo quanto utile per il nostro comprensorio. Solo ieri sera si sono registrati 1427 spettatori al Pozzo di Biella, di cui 206 ospiti.