Guasti alle reti elettriche, disservizi agli impianti di illuminazione e assenza di segnale: vertice in Prefettura

Nella mattinata di ieri, 12 novembre, in Prefettura, si è svolta una riunione presieduta dal Prefetto di Biella, Elena Scalfaro, per l’esame congiunto delle criticità sollevate dagli Amministratori Locali a causa di disservizi nell’erogazione della corrente elettrica e nel funzionamento degli impianti di illuminazione pubblica, nonché per l’assenza, in alcune aree del territorio biellese, di copertura del segnale di telefonia mobile.

All’incontro hanno preso parte l’Assessore regionale alla Sicurezza e agli Enti Locali, Enrico Bussalino, il Presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo, presente anche per ANCI Piemonte, il Sindaco del Comune capoluogo, Marzio Olivero, le Forze dell’Ordine unitamente ai Vigili del Fuoco, nonché i principali operatori di telefonia presenti sul territorio, la società proprietaria delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche ed i referenti di Edistribuzione s.p.a., società che gestisce la rete di distribuzione dell’energia elettrica del Gruppo Enel. Il Prefetto, nel sottolineare come i disservizi in parola ridondino in problemi di sicurezza, ha esortato ad eseguire interventi tempestivi e risolutivi, anche nelle località più isolate e meno agevoli da raggiungere.

Le società convenute hanno manifestato massima disponibilità per la soluzione dei problemi oggetto dell’incontro e, in particolare, Enel ha notiziato di aver appaltato i lavori di manutenzione nella provincia ad una nuova società che ha assunto l’impegno ad azzerare, nell’arco di qualche settimana, il numero delle segnalazioni pervenute. È stata d’altro canto ribadita la necessità di una maggiore sinergia tra Enti Locali e E-distribuzione s.p.a. specie per quanto concerne il problema del taglio degli alberi entro la fascia di rispetto ove sono collocati i pali e i cavi della corrente elettrica. Sul fronte della fibra i gestori hanno rassicurato che i lavori verranno ultimati a breve in ragione anche del rispetto delle tempistiche P.N.R.R..

Per la telefonia mobile la società proprietaria delle infrastrutture ha rassicurato che entro il 2026 verranno ultimati i lavori di realizzazione di quattro Stazioni Radio Base che andranno a coprire tutto il territorio della provincia biellese, ivi comprese le zone che allo stato sono prive di segnale. Le maggiori compagnie di telefonia presenti hanno tutte manifestato la loro disponibilità ad affrontare, anche su specifici tavoli di lavoro, tutte le problematiche emergenti. L’assessore regionale alla Sicurezza e agli Enti Locali Dott. Bussalino ha, in chiusura dell’incontro, notiziato che quanto prima Regione Piemonte convocherà un incontro tra operatori del settore, Enti Locali e Prefetture al fine di meglio convogliare, tramite bandi mirati, le risorse messe a disposizione e ammontanti a 20 milioni di euro.