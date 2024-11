Oltre 90 partecipanti al Golf Club Cavaglià

Domenica al Golf Club Cavaglià si è giocata la Relais San Desiderio Golf Cup (18 buche Stableford 3 categorie), che ha visto al via oltre 90 partecipanti. La gara era valida come interclub di ritorno tra il Gc Cavaglià e il Golf Courmayeur che ha sancito la vittoria quest’ultimi per soli 3 punti.Il più fortunato Marco Zanetti che ha vinto ad estrazione un soggiorno nel Monferrato per 2 persone presso il Relais San Desiderio.

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Emanuele Giachino Courmayeur punti 35, 1° Netto Michel Glarey Courmayeur 38, 2° Netto Stefano Viot Val d'Ayas 36. 2a categoria: 1° Netto Stefano Nigra Courmayeur 392° Netto Alberto Canuti Cavaglià 38. 3a categoria: 1° Netto Massimo Cibrario Druento 38, 2° Netto Paolo Pellandino Mia 38. 1° Ladies Simona Rosazza Gianin Cavaglià 35. 1° Seniores Alberto Garziero Tenuta Castello 38. Interclub Courmayeur b. Cavaglia 274-277.

Sabato al Gc Cavaglià è terminato con la consueta garetta di fine corso il Club dei Giovani 2024 che ha visto la partecipazione di un nutrito gruppo di ragazzi e ragazze seguiti dai maestri Pino Monteleone e Marco Hofer.