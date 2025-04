Ritmica, Rhythmic School sempre sul podio nel interregionale GR CSEN, FOTO

Nelle giornate di venerdì 25 e sabato 26 Aprile si è disputata ad Ivrea, organizzata dalla società Etoile di Pont San Martin, con il supporto dei comitati Piemontese e Valdostano dell’ente di promozione sportiva CSEN, la terza prova del campionato interregionale di ginnastica Ritmica. Svariate centinaia di atlete sono scese in pedana, in rappresentanza delle associazioni che si occupano di Ginnastica Ritmica di Liguria, Valle d’ Aosta e Piemonte, a confrontarsi in una leale competizione sportiva, per contendersi i vertici delle classifiche, ma anche e soprattutto è stata occasione di incontro e di conoscenza fra le varie anime delle società presenti.

La Rhythmic School ha partecipato alle gare con una ventina di atlete, a partire dalle ginnaste dei corsi avanzati, della pre agonistica e di alcune agoniste Silver. Molte sono state le medaglie conquistate: d’oro, d’argento e di bronzo. Hanno rappresentato la Rhythmic School fra le esordienti, con esibizioni a palla e corpo libero, Alice Montecchio, Camilla Modenese, Elisa Pivani, Sophie Marincolo, Giulia Furno Marchese tutte con ottimi piazzamenti, mentre Rebecca Denisco è di bronzo alla palla e la coppia Bianca Bonifacio-Nicole Gecchele sono prime nella successione palla e fune. Nelle allieve di secondo livello Ilenia Grazio si è classificata seconda al cerchio, mentre Sofia Ragno è terza alla palla. Fra le Junior Rachele Moretti è prima al cerchio. Nelle allieve di terzo livello Aurora Giolo è d’oro al cerchio e d’argento alla palla mentre Manuela Assietti è prima alla palla e quinta al cerchio. Nella categoria Silver 1 esordienti Emily Cola è d’oro alla fune ed al cerchio, mentre fra le Allieve Petra Zuliani è prima alla palla e seconda al cerchio, Anna Pivani è di bronzo sia alla palla che al cerchio e Beatrice Bocca è d’oro al cerchio e terza alla palla, nelle rispettive categorie di appartenenza. Fra le Silver 2 Allieve Andrea Viola Adamo è d’argento alla palla e sesta al corpo libero, mentre fra le junior Alyssa Adamo è seconda sia alla palla che al cerchio.

A seguire in terra eporediese il corposo numero di atlete della scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya le istruttrici Elena Chursina, Giada Mello Grand e Giada Vitale, tutte particolarmente soddisfatte dei risultati ottenuti dalle loro assistite e del clima di serenità ed amicizia che hanno contraddistinto le due giornate dell’evento.