Gran Galà Hickory al Golf Club Cavaglià: un tuffo nel passato del golf FOTO

Nel weekend il Golf Club Cavaglià ha ospitato il Gran Galà Hickory, una gara di golf unica nel suo genere, dove i partecipanti hanno giocato utilizzando attrezzatura vintage e indossando abbigliamento d’epoca. Un vero e proprio viaggio nel tempo per rivivere le emozioni e le atmosfere del golf dei primi del Novecento.

Dopo 18 buche, il migliore in campo è stato il portacolori del circolo di casa, Filippo Peretti Cucchi, che ha conquistato il primo posto lordo con quattro colpi sopra il par del campo. Sul podio della classifica netta si sono piazzati il veneto Agostino Stival (Ca’ Amata) con 32 punti, seguito dal Presidente di Cavaglià Paolo Schellino con 27 e da Giuseppe Sprecacenere (Fronde) con 25.

L’evento è stato organizzato da Stefano Villa, appassionato giocatore Hickory biellese, in collaborazione con il club. La gara fa parte del circuito ufficiale promosso dall’associazione Italia Hickory Golf, presieduta da Carlo Busto, storico e collezionista Hickory torinese.

Cos’è il golf Hickory?

Il golf Hickory è una disciplina che si rifà al golf tradizionale delle origini. I giocatori utilizzano bastoni costruiti in legno di hickory, materiale particolarmente resistente e diffuso fino agli anni ’30, e indossano abbigliamento d’epoca per immergersi completamente nello spirito del passato. Oltre alla competizione sportiva, il golf Hickory celebra l’eleganza, la storia e la tradizione di questo sport, offrendo agli appassionati e ai curiosi un’esperienza davvero unica: un viaggio nel tempo in cui il rispetto per il gioco e per le sue radici è protagonista.