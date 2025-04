Il Gaglianico guarda al futuro: sviluppo del settore giovanile e agonistico per la stagione 2025/2026

Dopo il recente successo che ha visto la squadra maggiore del Gaglianico conquistare l'accesso ai playoff per la promozione, la società è già al lavoro per costruire un futuro ancora più promettente. Con l’obiettivo di diventare un pilastro del calcio locale, il Gaglianico ha in programma un ambizioso sviluppo del settore giovanile e agonistico per la stagione 2025/26.

Crescita del Settore Giovanile

Il Gaglianico ha sempre creduto nell'importanza di un vivaio florido e di qualità. La società intende intensificare i propri sforzi nel reclutamento e nello sviluppo dei giovani talenti attraverso il potenziamento delle collaborazioni con scuole calcio e organizzazioni sportive locali. A questo proposito, è nata una collaborazione con la migliore società del Biella, La Biellese, che contribuirà ulteriormente a garantire ai giovani calciatori maggiori opportunità di crescita e confronto a livelli più alti. L'obiettivo è portare le squadre giovanili dal livello provinciale al livello regionale.

Rafforzamento delle Squadre Agonistiche

Per la stagione 2025/26, il Gaglianico è anche focalizzato sul rafforzamento delle sue squadre agonistiche. La dirigenza sta lavorando per identificare i giocatori più promettenti della zona, cercando di integrare atleti che possano rappresentare al meglio la squadra in tutte le categorie. Questa ricerca, insieme alla partnership con La Biellese, contribuirà a costruire squadre competitive e incisive, capaci di portare il nome del Gaglianico ai vertici dei campionati regionali.

Impegno e Sostegno Continuo

Il supporto degli sponsor e la passione dei tifosi sono stati e continueranno ad essere fondamentali per perseguire questi ambiziosi obiettivi. Il Gaglianico invita tutti i sostenitori a continuare a credere in questo grande progetto, perché insieme, passo dopo passo, è possibile realizzare il sogno di trasformare Gaglianico in una realtà calcistica di primo piano.

Con il loro impegno costante e una visione chiara per il futuro, i biancoazzurri del Gaglianico sono pronti a scrivere nuovi capitoli di successo e a lasciare un segno indelebile nel panorama calcistico regionale.