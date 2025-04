Finale internazionale del Cooking Quiz: l'Istituto "Gae Aulenti" di Mosso tra i protagonisti FOTO

Cresce l’attesa per la finale internazionale del Cooking Quiz, in programma lunedì 5 maggio alle ore 14:00 al Palasport Flaminio di Rimini. L’evento, giunto alla sua nona edizione, ha registrato numeri da record, coinvolgendo 110 istituti alberghieri italiani e diverse scuole provenienti da Lituania, Croazia, Francia, Ucraina, Spagna, Belgio e Grecia.

Tra i finalisti, a rappresentare la provincia di Biella sarà l’Istituto d’Istruzione Superiore “Gae Aulenti” di Mosso, che si confronterà con coetanei provenienti da tutta Europa.

Il progetto, nato come road show didattico, ha offerto agli studenti un percorso formativo in due fasi: una parte teorica, con approfondimenti e masterclass curate da ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e dalla Federazione Italiana Cuochi (F.I.C.), e una seconda fase di verifica delle competenze in modalità "quiz game". Temi trasversali come educazione alimentare, valorizzazione dei prodotti locali, lotta allo spreco e corrette pratiche di raccolta differenziata hanno arricchito l’esperienza formativa. A guidare gli incontri, i formatori Alvin Crescini e Daniela Rinaldi.

Sul palco della finale riminese, gli studenti saranno accolti dallo chef Valerio Cabri di ALMA e dagli chef della Nazionale Italiana Cuochi (N.I.C.), insieme al presidente della F.I.C., Rocco Pozzulo.

“Sono estremamente orgoglioso di vedere crescere anno dopo anno un progetto come il Cooking Quiz,” ha commentato Michele Casali, CEO del Gruppo Editoriale ELi, promotore dell’iniziativa. “Questo format rappresenta per noi un investimento nel futuro dei giovani: unire formazione, sostenibilità e confronto internazionale è la chiave per costruire competenze solide e stimolare una nuova consapevolezza professionale.”