Rally & Co, ottimi risultati al 6° Giro dei Monti Savonesi Storico FOTO

Ottimi risultati al 6° Giro dei Monti Savonesi Storico per i portacolori della scuderia Rally & Co che porta all’arrivo 4 dei 5 equipaggi ai nastri di partenza. Podio e 3° posizione assoluta per Luca Delle Coste e Giuliano Santi che, a bordo della loro Ford Escort rs, fanno una gara in crescendo e dopo il 10° tempo della prima ps inanellano tempi sempre nei primi 6 assoluti. “Una gara tosta e difficile –dice Luca – sono felice per questo podio che ci consente di consolidare anche la nostra leadership nel trofeo memory Fornaca …speriamo di vincerlo come nel 2023. Un ringraziamento al mio navigatore Giuliano che e’ sempre concentrato al 110%”.

Pierluigi Porta e Maurizio Barone su Ford Escort agguantano la vittoria in classe 2000 nel 3° raggruppamento classificandosi 24 ° assoluti mentre Stefano Zublena ed Alberto Costenaro sono 6° di classe 1.150, 33° assoluti sulla piccola Fiat 127. Terze nella classifica femminile e seconde di classe j1 sopra 1.600 a bordo della Renault 5 gt turbo Marina Frasson e Masina Palitta giunte al traguardo in 41° posizione generale; ritiro per Marco Bertinotti navigato dalla moglie Barbara Ravelli che, a bordo della loro Porsche 911, hanno dovuto alzare bandiera bianca per un problema al motore sulla ps 7 quando erano saldamente in 3° posizione assoluta, dopo aver anche vinto la prima prova speciale del sabato.