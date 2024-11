Tennistavolo, Splendor in campo: ecco i risultati del weekend

Turno in trasferta per le compagini dello Splendor impegnate nei campionati regionali di tennistavolo. Ferma per turno di riposo la capolista Siviero Davide in D3, erano invece in campo le altre 4 formazioni.

Spicca la vittoria in D1 della Rammendatura MB Line che espugna il campo della Sisport per 4 a 2. Ancora a segno Erick Marangone, ( 8 vittorie su 8 incontri), imitato dal compagno di squadra Paolo Furno , entrambi vittoriosi per i 4 punti del successo per i cossatesi, a secco Riccardo Pegoraro che soccombe nei suoi due incontri. In D2 Immobiliare Bugella passa a Donnas (AO) per 4 a 2 e si conferma nelle posizioni di vertice di classifica.

A segno con due vittorie Gabriele Negrone, Tommaso Zoppello (1) e Riccardo Motta (1) , tutti autori di ottimi incontri . In C2 esce sconfitta per 5 a 1 Unipol Sai di Bocchio dallo scontro al vertice col forte Romagnano , unico punto della formazione di capitan Matteo Bianchetto lo realizza Michele Capodiferro che supera Massimo Cesario per il punto della bandiera dei cossatesi.

Sonante sconfitta anche per Cedas Lawer che cade in casa del Tennis Tavolo Torino per 6 a 0, lottano contro i forti avversari ma Antonio Zamuner, Amos Pilzer e Roberto Milani da questa trasferta purtroppo escono soccombendo in tutti gli incontri. Appuntamento per il prossimo fine settimana con un altro turno di campionato.