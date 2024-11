Ginnastica Artistica, ottimo 4° posto a Torino per Biella

Sabato 9 novembre Ginnastica Biella ha preso parte a Torino alla gara a squadre in categoria Gold 2 Zona tecnica 1. Il 4° posto raggiunto non rende il giusto merito alle giovani atlete che avrebbero potuto gareggiare ancora in categoria inferiore (Silver LB ed LC) data la loro età.

Il quarto posto raggiunto da Adele Blotto, Matilde Goria, Viola Piva, Matilde Lancellotti e Rachele Grazioli, è quindi un grosso successo di questa giovane squadra che in un anno circa ha fatto enormi progressi.

I complimenti della società quindi a queste signorine, alla Tecnica Irina Sitnikova e un grazie speciale a Veronica Pastorato, che sabato in veste di assistente sul campo di gara ha dato una mano determinante alla buona riuscita della trasferta. Alla squadra un grosso in bocca al lupo per il prossimo appuntamento.