Rally & Co, risultato da incorniciare per Morra e Tironi in Ungheria FOTO

Risultato da incorniciare quello ottenuto in terra ungherese dai portacolori della scuderia Rally & Co Gianluca Morra e Stefano Tironi, in occasione dell'ultimo appuntamento stagionale nel campionato italiano cross country.

Sulla loro fidata Suzuki Grand Vitara la coppia novarese è giunta al traguardo nel Raid of the Champions in 5° posizione assoluta nonché 2° in classe T2: un piazzamento che ha consentito di vincere la classe T2 di campionato italiano, giungendo 4° assoluti (3° Tironi nella speciale classifica dei navigatori) e dulcis in fondo 2° assoluti nel trofeo Suzuki.

Una gara durissima con un fascino indiscutibile ed in un contesto ambientale fatto di panorami mozzafiato; il giusto suggello ad una stagione che a Morra e Tironi ha decisamente sorriso.