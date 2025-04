Tante cose da fare a Biella l'11, i 12 e il 13 aprile.

Venerdì 11 aprile

- Biella, seminario sulle Comunità energetiche , sala consiglio Provincia

- Biella, Giornata del Made in Italy

- Ponzone, ore 21 spettacolo "Il coraggio della legalità".

- Biella, Seminario, Sala Don Ferraris, Pier Giorgio Frassati: L'Impegno ecclesiastico e associativo dalle 21

- Biella, Convegno "Da Gruppo di Azione Locale ad agenzia di sviluppo locale: prospettive per il futuro dei GAL", alle ore 9,30 Palazzo Gromo Losa Biella-Piazzo.

- Biella, Città Studi, Valerio Minato, Vision, ore 21

- Gaglianico, via XX settembre 10, dalle 240,45 La Compagnia “Sodi & Caustici” presenta Ai cansùn dla piòla

- Biella, Palazzo Gromo Losa, recital del giovane pianista serbo Bogdan Dugalić

- Graglia, al Teatro comunale, "Costruiamo paesi intelligenti" alle 20.45

- Biella, ore 18 Auditorium, Palazzo Gromo Losa premiazione vincitori del contest fotografico IN MONTAGNA . Fa parte della giuria STEVE McCURRY.

Sabato 12 aprile

- Cossato, Creatività al Ponte mercatini

- Biella, Giornata del Made in Italy

- Biella, sede Alpini via Ferruccio "Gli Alpini negli archivi"

- Biella, Duomo dalle 20,30 esibizioni di cori "Il futuro canta e suona con gli Alpini"

- Biella, Palazzo Ferrero Connessioni, “Segreti svelati. Misteri e curiosità nascosti nei musei” ( ore 15.30 – 17.30), condotto da Fabrizio Lava e Michela Cavagna, offrirà un viaggio affascinante tra storie e dettagli spesso ignorati delle collezioni museali.

- Brusnengo, ore 20,30 ragazzi dell'oratorio presentano "La sacra rappresentazione"

- Ponderano, Lettere, il Paradiso dei caduti è uno spettacolo intenso e toccante che affronta il tema della memoria, del sacrificio e della redenzione, alle 21 al polivalente

- Zumaglia, Fanfara Alpina Tridentina, 14,30 sfilata per il paese

- Magnano, giornata ecologica

- Valdilana, un'intera giornata per ricordare Emanuela Loi e rendere omaggio a chi ha scelto di difendere la giustizia, anche a costo della vita.

- Cossato, ore 21 concerto a teatro de l'associazione Fanfara Alpina Tridentina

- Biella, Città Studi, 75° anniversario costituzione centro Soccorso Alpino di Biella ore 17

- Biella, Campionati piemontesi staffette giovanili, stadio Pozzo dalle 14

- Sagliano, verso l'Adunata, flash mob per ridipingere la bandiera più lunga d'Italia dalle 7

- Piedicavallo, via Teatro Regina Margherita, 8, 14ª Rassegna di cinema di montagna dalle 21

- Candelo, Alba Spina , biblioteca Livio Pozzo ore 17

- Pollone, dalle ore 10 alle 11, la Biblioteca Benedetto Croce di Pollone apre le sue porte ai più piccoli con l’iniziativa "È tornata primavera con tanta fantasia"

- Cavaglià, Coro Sezionale Alpin dal Rosa e del Coro Monte Mucrone di Biella

- Pray, disability day , con gli atleti amputati del team tre gambe, dalle 21 al Polivalente

- Borriana, "Acchiappa suoni tra le fiabe" in piazza Mazzini dalle 10 alle 12

- Oropa, Salita alla cupola della Basilica Superiore dalle 15

- Biella, 4a Oremo Run - corriamo insieme - km. 4 – NON competitiva regionale

- Viverone, concerto

- Cossato, Castello di Castellengo, spettacolo di Teatrando, Fiabe?! rivisitazione, volutamente arbitraria, delle tradizionali storie che si raccontano ai bambini.

- Gaglianico, Luana Spinella 4et in concerto presso l’Auditorium alle 21.

Domenica 13 aprile

- Ponderano, fiera zootecnica dalle 9, mostra bovini caprini, mercatino prodotti tipici

- Valdilana, casa Zegna, edizione 2025 di Disegniamo l’arte

- Sagliano, Memorial Gianpaolo Albertazzi

- Cossato, Castello di Castellengo, spettacolo di Teatrando, Fiabe?! rivisitazione, volutamente arbitraria, delle tradizionali storie che si raccontano ai bambini.

- Oropa, Visite guidate al Santuario dalle 11

- Biella, via Serralunga 27, dalle 14,30 L'Arte Vien Giocando, tour esclusivo per i più piccoli (età dai 5 agli 11 anni), per far vivere anche a loro un'esperienza artistica diversa e divertente.

- Pettinengo, concerto alpino

- Biella, Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, via Serralunga, 27, Disegnamo l'arte, momenti di gioco, riflessione, creatività e, naturalmente, disegno! dalle 14,30

- Viverone, dalle 10 alle 18, il lungolago di Viverone diventerà un luogo di incontro e scambio , una vetrina vivente delle molteplici realtà che hanno contribuito a trasformare e valorizzare il territorio biellese.

- Biella, cittadella del Rugby, Torneo dell'Orso

- Ponderano, chiesa ore 17, orchestra da camera diretta dal Maestro Sinone Delbene

- Pray, solidarity day dalle ore 10 al polivalente

- Valdilana, Trivero, via Marconi 23, Laboratorio “Sai qual è il segreto di Ermenegildo Zegna?” dalle 15, Casa Zegna propone un’attività speciale ispirata ai valori e alla visione del suo Fondatore, Ermenegildo Zegna.

- Benna, nell'ambito delle iniziative AspettiAMO l'Adunata 2025, i naugurazione della panchina alpina vincitrice del concorso comunale ore 11 parco Alpini d'Italia

- Biella, domenica delle palme, processione in Duomo, inizio ore 10

- mercatino di Pasqua LaBursh dalle 11 alle 18

- Biella, Palazzo Ferrero Connessioni, “Tutti i nodi vengono al pettine” (ore 15.30 – 17.30), a cura di Philippe Rousseau e Michela Cavagna, un’esperienza coinvolgente alla scoperta delle connessioni tra artigianato, storia e cultura.

- Biella, "Raduno 500 Città di Biella

- Biella, presso il Centro Commerciale Gli Orsi, dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle 18.00 si terrà il Lions Day , iniziativa dedicata a far conoscere l’impegno sul territorio dei Lions Club Biellesi, in collaborazione con ASL BI, FAND Associazione italiana diabetici Biella, A.L.I.Ce.

MOSTRE

- Biella, La mostra “Steve McCurry. Uplands&Icons”, allestita nel polo culturale di Biella Piazzo, all’interno dei palazzi Gromo Losa e Ferrero. Fino al 18 maggio. Orari mostra: mercoledì e giovedì dalle ore 15 alle 19 - venerdì, sabato e domenica dalle ore 10 alle 19.

- Alpini, tutte le mostre aspettando l'Adunata

- Biella, Palazzo Ferrero, mostra “Maria Bonino ". Resterà aperta fino al 25 aprile 2025; Orari mostra ad ingresso libero: Mercoledì - giovedì 15.00-19.00. Venerdì, sabato e domenica 10.00-19.00. Aperto 20, 21 e 25 aprile

- Biella, Spazio Cultura Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, via Garibaldi 14, Le vedute alpine di Vittorio Besso fotografo fino al 20/04

- Valdilana Trivero, Orario dalle 14.30 alle 18.30, via Marconi 23, Mimmo Jodice. Oasi fino al 21/04

- Candelo, mostra sulla Liberazione, sala cerimonie, fino al 27 aprile