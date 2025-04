Il centro storico celebra il Made in Italy con street food e iniziative dei commercianti

Domani 11 aprile e sabato 12 aprile, il centro storico festeggerà la Giornata del Made in Italy. Ci sarà anche dello Street food e i commercianti promuoveranno i loro prodotti Made in Italy. Il food truck sarà in via dei Seminari sia venerdì che sabato dalle ore 10:00 alle ore 22:00.

Questa volta l’organizzazione è in capo a Confesercenti in collaborazione con l'Assessore al Commercio Anna Pisani, per animare la nostra città.

Anche i tre temporary store e altri negozianti proporranno delle iniziative per esaltare le eccellenze del nostro Made in Italy.

"Sono molto contenta che i commercianti di via dei Seminari si siano attivati e abbiano seguito il mio input dato durante la riunione a Palazzo Oropa e mi auguro che altri loro colleghi seguiranno il loro esempio" dichiara l'Assessore Pisani.