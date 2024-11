“Chiedilo a un castagno”, Tiziano Fratus “adotta” un castagno in Valle Elvo, a Netro

L’Associazione Biellese del Castagno “Ji maron ëd l’arbo” – ABC, attiva dal 2004 – nel ventennale della sua fondazione inaugura il prossimo 14 novembre il programma del progetto “Chiedilo a un castagno”, con conferenze, visite in natura e incontri con la popolazione biellese sul tema dell’arbo, l‘albero per eccellenza del nostro territorio.

Programma

Ore 9,30 – 12,30 Graglia, Scuola primaria di Valle della frazione Merletto Due laboratori creativi di Tiziano Fratus con gli alunni divisi per fasce di età, sulla base del suo libro per ragazzi “Manuale per giovani inventori di alberi e foreste”. Per l’occasione, i soci dell’Associazione Biellese del Castagno terranno alcuni laboratori pratici sul legno di castagno, sulla confezione di un piccolo oggetto e un laboratorio di castanicoltura con la semina di una castagna e le indicazioni sulla nascita e la cura di una nuova piantina. La merenda a metà mattinata sul tema delle castagne sarà offerta dalla Associazione Biellese del Castagno.

Ore 14,30 – 16,30 Netro –

Passeggiata con Tiziano Fratus per incontrare il castagno in adozione Appuntamento alle 14,30, con chiunque sia interessato a Netro, piazza Vittorio Veneto (accanto alla stazione dei Carabinieri). Raccomandate calzature per una passeggiata in campagna. È necessario salire in auto per un tratto di strada, ma con il minor numero di auto possibile a causa delle condizioni non ottimali della strada e per la difficoltà di parcheggio. Breve camminata in salita (10-15 minuti circa) sino al castagno, che si trova in mezzo a un prato con vista sul Santuario di Graglia. Tiziano Fratus misurerà il castagno (altezza dell’albero e diametro del tronco ad altezza di petto d’uomo), ne descriverà le caratteristiche ed esternerà le proprie sensazioni. Gli intervenuti potranno fare domande, scattare fotografie e interagire con lo scrittore e poeta.

Ore 19,30 Biella – Circolo Sociale

Presentazione della serata da parte della presidente del Garden Club di Biella, Piera Valeggia, e introduzione del presidente dell’Associazione Biellese del Castagno, Piero Viberti, e del presidente del DocBi, Giovanni Vachino Ospite del Garden Club di Biella, Tiziano Fratus terrà la conferenza: “Omaggio a un castagno e meditazione sul senso degli alberi”.: Nell’occasione Fratus descriverà il castagno di cui è diventato custode culturale. Evento a numero di partecipanti limitato. Posti esauriti.