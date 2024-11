Valentina Piacenza apre con la personale “Il Mucrone”

Si aprirà il 23 novembre, con inaugurazione il 22, la personale di Valentina Piacenza dedicata al “Mucrone”.

“La mostra nasce da un insieme di disegni realizzati durante numerose passeggiate nella Valle di Oropa. Ho sempre con me un diario sul quale cerco di fermare l’attimo, un preciso momento da poter ricordare per uscire dallo scorrere veloce e inesorabile del tempo – racconta l’autrice – Su un vecchio registro ho disegnato per molti anni i dintorni di Oropa, girovagando per il Santuario e per la montagna, soprattutto in autunno, la mia stagione preferita, nella nebbia e nei faggeti rossi e in inverno nella neve. Da questo lavoro è nato il libro Un anno ad Oropa. Mentre dipingevo le montagne ho pensato che mi sarebbe piaciuto realizzare un lavoro solo sul Mucrone, la montagna che tutti amiamo e che più caratterizza il territorio biellese. Un’opera ispirata alle 100 vedute del monte Fuji dei grandi maestri giapponesi Hokusai e Hiroshige, che per illustrare la vita “del mondo fluttuante” hanno scelto proprio il monte Fuji”.

Un’ispirazione potente che ha dato vita a tempere realizzate su vecchie cartelline o cartoni, per rendere l’idea dell’antichità della montagna e che saranno ammirabili allo Spazio Cultura della Fondazione fino all’8 dicembre. Inoltre sabato 30 novembre si svolgerà uno speciale laboratorio per bambini, a ingresso libero su prenotazione, dedicato alla “Volpe”. La mostra apre idealmente un “trittico” di mostre dedicate alla montagna in occasione della grande esposizione di Steve McCurry a Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero, a Valentina Piacenza seguiranno infatti una doppia esposizione delle incisioni di Placido Castaldi di proprietà della Fondazione e, da febbraio, una mostra dedicata a Vittorio Besso, padre della fotografia storica di montagna.

“Si tratta di tre mostre di grande valore e ad eccesso libero che la Fondazione ha deciso di dedicare come omaggio al tema della montagna in un anno in cui questa sarà davvero protagonista a Biella – commenta il Presidente Michele Colombo – un’occasione per scoprire o riscoprire alcune eccellenze della produzione artistica e fotografica locale”. “Il trittico di mostre dedicate alla montagna giunge in un anno speciale per Spazio Cultura che nel 2024 festeggia i 15 anni di attività – sottolinea la Responsabile Federica Chilà – in questi anni le nostre proposte culturali sono cresciute intercettando sempre più l’interesse del pubblico anche grazie al ritorno ad una programmazione annuale superata l’emergenza covid. Spazio Cultura offre mostre sempre nuove e interessanti dedicate all’arte e fotografia locali e ai progetti con cui la Fondazione collabora. Inoltre è un punto di riferimento per la storia e le tradizioni locali grazie ai suoi archivi fotografici storici, vera memoria del territorio”.

Il Mucrone - Mostra personale di Valentina Piacenza 23 novembre - 8 dicembre 2024 Spazio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella (Biella, Via Garibaldi 14) Orari: lunedì-venerdì 10.30-12.30 / 16.00-17.30 - sabato e domenica 16.00-19.00 Ingresso libero Inaugurazione della mostra: venerdì 22 novembre, ore 18.00 Possibilità di visite guidate e incontri con le scuole (per prenotazioni: 3663030645).

Sabato 30 novembre, ore 16.00 "La volpe" - Laboratorio artistico per bambini Partecipazione gratuita Info e prenotazioni 3663030645 Ingresso libero www.fondazionecrbiella.it | spazio.cultura@fondazionecrbiella.it | 015 0991868

Valentina Piacenza

Valentina Piacenza si è laureata in Decorazione all’Accademia di Belle Arti di Venezia, ha studiato al Lathi Politecnique in Finlandia con la borsa di studio Socrates-Erasmus e alla School of the Museum of Fine Arts a Boston, conseguendo poi un diploma in Arte Terapia alla Edith Cowan University a Perth in Australia. Appassionata disegnatrice di animali e di piante, vive a Pollone dove insegna arte, scrive e illustra libri per bambini. Amante dell’avventura e del viaggio, ha realizzato numerosi carnet de voyage, ha preso parte al Salone del Libro di Viaggio a Catania e Arona, alla Biennale del Carnet de Voyage a Clermont Ferrand e ha esposto i suoi disegni sull’Australia a Palazzo Ducale a Genova in occasione del Premio Chatwin. Le illustrazioni dei suoi libri sono state esposte alla Fiera del Libro di Bologna, alla Taipei Book Fair, al Sharjah Children’s Reading Festival negli Emirati Arabi e in Giappone. Tra le principali pubblicazioni: Tu per caso sai chi sono?, E20progetti, 2010; Il ritorno degli orsi, E20progetti, 2011; A pangolin Pic-nic, Jaimimage, 2011; A funny race in Borneo Island, Jaimimage, 2012; Un anno ad Oropa, 2015; In flight, Jaimimage, 2018; Le voci della savana, Nord-Sud Edizioni, 2019.