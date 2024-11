Leonardo De grandi al debutto nella classe 125 sulla pista di Franciacorta FOTO

Ottimo debutto ,lo scorso weekend, per Leonardo De grandi portacolori della scuderia Rally & co che ha debuttato sulla pista di Franciacorta nella categoria 125 cc , un notevole salto di potenza dal precedente 60 cc.

La pesante cavalleria del nuovo go kart non ha intimorito il piccolo valsesserino che gia’ nelle qualifiche dettava legge andando a prendere la pole position nella categoria junior. Gara 1 da dimenticare poiche’ ,dopo essere rimasto in 2° posizione junior fino al giro 12, Leo viene centrato da un avversario che costringe entrambi al ritiro.

Il giovane De grandi non si perde d’animo per la gara finale e parte all’attacco ma un grosso problema di assetto al go kart lo costringe ad accontentarsi della 3° posizione di categoria dopo aver lottato per tutta la gara contro le leggi della fisica. Il cambio di cilindrata ha galvanizzato il biellese che con un pizzico di fortuna in piu’ poteva portare a casa il bottino pieno , ma si sa queste sono le gare e bisogna saper accettare anche le situazioni negative.