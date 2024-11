TT Biella sul podio a Torino

La palestra di via Tempia, a Torino, ha ospitato, nell’ultimo fine settimana, una serie di manifestazioni che hanno coinvolto un nutrito numero di atleti.

Dagli under, prima prova giovanile, agli over, campionati regionali master, passando dai Campionati regionali assoluti e da un torneo libero femminile. Presenti alle gare anche diversi tesserati del TT Biella, soprattutto nelle gare riservate ai più giovani.

Venerdì si è disputato il Torneo Giovanile Predeterminato. I partecipanti a questa prima prova, delle due valide per l’ammissione ai Campionati Italiani, sono stati 95 in rappresentanza di 17 società sportive. I quattro sodalizi con il maggior numero di iscritti, tra cui naturalmente il Tennistavolo Biella, raggiungevano il 60 % del totale.

Cinque i portacolori del TT Biella che sono saliti sul podio: Lodovica Motta e Federica Prola, nella gara under 17; Giacomo Riva, Daniele Milanesi e Chen Shi Yi nella gara under 11.

Nella gara dell’under 11 maschile, oltre ai tre già citati, ha esordito anche Alessandro Rizzo, al suo primissimo impegno agonistico in una gara ufficiale. Per lui, battuto nelle tre partite disputate, si è trattato comunque di una bella esperienza. I sette partecipanti erano raggruppati in due gironi; in uno vi erano Daniele Milanesi con Chen Shi Yi ed il cussino Molinari, nell’altro Giacomo Riva e Alessandro Rizzo, e, con loro, Trezza e De Marco. Al tabellone finale accedono Daniele Milanesi, vincitore del girone, e Chen Shi Yi e Giacomo Riva, che si è imposto nell’altro raggruppamento, seguito dal verzuolese Trezza. Riva, in una semifinale, si impone a Chen Shi Yi, mentre nell’altra è Milanesi che soccombe. Nella finale, l’atleta biellese ritrova Trezza, già battuto nel girone iniziale e anche qui si conferma vincente (-10/7/9/10), con una prestazione da incorniciare.

Le cinque iscritte alla gara dell’under 17 femminile erano raggruppate in un unico girone. Per Lodovica Motta, percorso netto, quattro vittorie senza concedere alcun set; anche per Federica Prola, a parte lo scontro diretto, tutto facile: per Beltramo, Massarenti e Rosso, contro le atlete biellesi, c’è stato ben poco da fare.

Nel torneo under 15 maschile ha gareggiato Mattia Noureldin. Con una partenza un po’ a rilento, battuto nel girone da Bartoli (-6/10/5/-7/10) ma vincente su Balaudo, l’tleta supera il girone “da secondo”. Nel tabellone, dopo una prima vittoria contro Natale, è subito opposto alla testa di serie numero uno, Simon. Mattia parte alla grande e prontamente è avanti di due set; tuttavia, nei set successivi, forse a causa di tensione che prende il sopravvento, deve soccombere (-7/-8/2/8/10).

Nel torneo under 17 maschile ha gareggiato Stefano Torrero. Tutto troppo facile con Lattuca e tutto troppo difficile con Toffoli e Garello.

Nel torneo under 19 maschile, ai nastri di partenza c’erano tre portacolori del TT Biella: Gabriele Marfisi, Giacomo Cenedese e Tommaso Sorrentino.

A superare il primo ostacolo è solamente quest’ultimo; nel girone, pur battuto nettamente da Giolito, con le vittorie su Li e Trapani, accede al tabellone ad eliminazione diretta. Dopo una prima bella vittoria contro Rosso di Verzuolo, è poi fermato dal nuovo acquisto del TT. Torino, Della Spoletina. Nulla da fare, nei gironi, per Giacomo Cenedese, contro Audino e Della Spoletina, e per Gabriele Marfisi, opposto a Dondana e Maspes.

Nell’under 21 Gabriele Carisio si infine è cimentato contro i “pezzi da novanta”, Casassa e Allegranza: l’impresa, come da previsioni, si è rivelata troppo ardua per l’atleta biellese.

Nella gara di quarta categoria del Torneo libero femminile, disputata nel pomeriggio, al via c’era anche Federica Prola; girone superato con la vittoria su Dompè e la sconfitta patita per mano di Sobrero. Nel tabellone la biellese è eliminata dalla giovanissima Donetti.

Sabato, infine, si sono disputati i Campionati regionali Master. Gilberto Rollino, nella categoria over 80, non ha avuto problemi a superare l’avversario incontrato, l’atleta del CRDC Dealessandris, e si è quindi laureato Campione Regionale Master.