Sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale per il giorno 8 novembre

Si porta all’attenzione dell’utenza il fatto che, a differenza delle usuali azioni di sciopero, per ragioni non dipendenti da ATAP, lo sciopero nazionale del prossimo 8 novembre non prevede la completa tutela dei servizi di trasporto pubblico locale neppure all’interno delle c.d. “fasce orarie di garanzia”.

Di conseguenza, in applicazione della regolamentazione di settore, nell’arco dell’intera giornata del 08/11/2024, ATAP potrà garantire unicamente i servizi compresi nell’elenco di seguito riportato; i servizi che non sono compresi nell’elenco non saranno garantiti (neppure se contrassegnati con il simbolo “t” nei quadri orario consultabili presso le fermate o sul sito aziendale).

Le corse garantite (fra servizi di trasporto pubblico locale e servizi scuolabus) saranno 235, pari ad appena il 22% delle corse erogate in un giorno scolastico ordinario e pari a solo il 40% delle corse erogate ove lo sciopero risultasse soggetto al pieno rispetto delle fasce di garanzia.

Ne consegue che nella giornata in questione si verificheranno significativi disservizi anche nelle fasce orarie normalmente garantite:

• diffuse situazioni di assenza di servizi (in andata e/o ritorno);

• sulle direttrici in cui saranno garantiti servizi in misura ridotta, diffuse situazioni di insufficiente capienza (talché pur garantendo una corsa non potrà garantirsi che tutti gli utenti interessati possano usufruirne);

• sulle relazioni di viaggio che richiedono l’utilizzo di più corse/autobus, possibili situazioni di assenza di interscambio;

• inevitabili disparità dei livelli di servizio sulle diverse direttrici.

Per quanto sopra, al fine di limitare i disagi, con estremo rammarico, riteniamo necessario raccomandare all’utenza, ove possibile, il ricorso a modalità di spostamento alternative.

Si informa che l’ultimo sciopero cui hanno aderito le organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, FAISA-CISAL e UGL AUTOFERRO, ha avuto un tasso di adesione pari al 62,30 % del personale; per lo sciopero a carattere nazionale del prossimo 8 novembre non si esclude un’adesione di livello superiore.

In allegato si riporta l’elenco dei servizi garantiti nell’arco dell’intera giornata del 8 novembre 2024.

https://atapspa.it/wp-content/<wbr></wbr>uploads/2024/10/Elenco-corse-<wbr></wbr>garantite-08.11.2024.pdf