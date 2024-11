La 'dichiarazione d'amore' di J-Ax: "Costigliole è casa mia" FOTO

“Costigliole casa mia”.

Per quanto certamente non destinata a entrare nella Storia – quella rigorosamente con la S maiuscola ‘riservata’ a “Ich bin ein Berliner” (Io sono un berlinese) di kennediana memoria e a poche altre dichiarazioni – l’affermazione scritta da J-Ax sul libro degli ospiti di RossoBarbera, manifestazione enologica in svolgimento presso il castello di Costigliole d’Asti (CLICCA QUI per rileggere l’articolo), testimonia incontrovertibilmente l’amore tra il leader degli Articolo 31 e il paese astigiano, in cui ha acquistato una villa che sta facendo ristrutturare (CLICCA QUI per rileggere l’articolo)

Il cantante e produttore milanese ha visitato la manifestazione nella mattinata di ieri, intrattenendosi con gli altri visitatori per un paio d’ore. “Mi ha telefonato verso le 10 – ha spiegato Enrico Alessandro Cavallero, sindaco di Costigliole d’Asti – avvisandomi che era in zona e che gli avrebbe fatto piacere visitare RossoBarbera e di conseguenza il castello, che non aveva ancora visto”. “Si è dimostrato entusiasta e abbiamo colto l’occasione per ipotizzare delle ‘cose belle’ che si potrebbero fare”, ha aggiunto il primo cittadino.

Ne è nato anche una breve video-intervista, gestita dallo stesso sindaco (o ‘Bro sindaco’, come lo ha definito scherzosamente l’artista), nel corso della quale J-Ax, presentato come ‘cittadino onorario’ (“Ma spero di diventare presto cittadino e basta, non onorario”, ha precisato) ha espresso tutto il suo apprezzamento per il paese: “Qui è veramente fantastico: c’è una vista che toglie il fiato e prodotti incredibili. Ci metterò del mio per imparare tutte le tradizioni in pochissimo tempo”. “Sono un po’ rumoroso, ma cercherò di fare il bravo”, ha concluso ironicamente.

Per completezza d'informazione va altresì ricordato che, pur essendo il primo che ha deciso di acquistarci anche una casa, negli ultimi anni hanno passato almeno qualche giorno a Costigliole anche numerosi altri 'vip'. Da Cristiano Ronaldo con la compagna Giorgina a Fedez e Chiara Ferragni (all'epoca ancora associati al termine 'Ferragnez'), passando per il direttore artistico e voce principale di Radio Deejay Linus e sua moglie Carlotta. Tutti ospiti di uno splendido resort aperto in una frazione collinare del paese dagli imprenditori Guido Martinetti e Federico Grom, amici fraterni già artefici del successo dei gelati Grom, brand successivamente venduto alla multinazionale Unilever.