Valdilana, dopo 4 anni riprendono i controlli delle zone a disco

A Valdilana, dopo 4 anni, sono ripresi i controlli delle zone a disco. Una sessantina in tutto il paese concentrati soprattutto sulla via principale di Ponzone, in centro a Valle Mosso, in piazza a Mosso e a Lora di Trivero. Altri parcheggi a disco si trovano anche in centro a Crocemosso, alcuni nei pressi della farmacia.

Da lunedì la Polizia Locale ha ripreso a girare e controllare che sui cruscotti delle auto siano posizionati l'apposito disco con indicazione dell'orario di arrivo. Qualcuno storce il naso ma la decisione del Comune è stata condivisa anche con i commercianti. È stata una scelta fatta proprio per incentivare il commercio.

Capitava infatti ormai che qualcuno prendesse gli stalli pubblici come un parcheggio privato a danno quindi dei negozi vicini. "E’ una decisione presa in accordo con i commercianti - spiega l’assessore Pradeep Ferla -. Una maggiore turnazione delle auto nei parcheggi comporta anche una maggiore comodità per i clienti che vogliono parcheggiare vicino ai negozi".

È già stata fatta una informazione preventiva distribuendo proprio nei negozi i fogli di avviso. L'amministrazione ribadisce. "Non vogliamo fare cassa ma dare una organizzazione migliore ai parcheggi e permettere ai clienti dei negozi di avere un posto auto vicino".