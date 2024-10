Riceviamo e pubblichiamo:

“Vorrei segnalare la situazione di forte degrado del giardino panoramico del Piazzo, per intenderci quello a cui si può accedere dalla costa di San Sebastiano, oppure dal giardino di Palazzo Ferrero attraverso una scaletta di ferro. Mi chiedo per quale ragione il Comune non intervenga. Allego fotografie scattate un paio di settimane fa. Il ‘giardino’ è, da mesi, ormai diventato una giungla o peggio: un vero peccato”.