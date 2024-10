Veglio, resta chiusa la SP 108. La Provincia: “Ipotesi riapertura nella prossima primavera”

Resta chiusa la SP 108 di Veglio. Lo comunica la Provincia di Biella: “Il crollo del muro di sostegno e di una porzione della carreggiata, a conseguenza del forte dissesto della scarpata stradale di valle, al km 2+530 a Veglio, non permette l'istituzione di un senso unico alternato. È stata quindi emessa ordinanza di sospensione del transito, sono stati posati i new jersey in cemento armato e la cartellonistica informativa, con indicazione di percorsi alternativi”.

E aggiunge: “È stato conseguentemente avviato l'iter per la redazione del progetto che sarà essenziale per eseguire i lavori di pronto intervento. Le tempistiche di riapertura del tratto stradale non sono prevedibili con certezza, si ipotizza nella primavera prossima. Il Presidente della Provincia di Biella garantisce il massimo impegno per reperire i fondi necessari all'intervento, che si ipotizzano non inferiori ai 500mila euro”.