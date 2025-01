Veglio, chiusa da ottobre la SP108 per frana. Sindaco: “Apriamo senso unico alternato per la Romanina”

Arrivano importanti aggiornamenti sulla strada provinciale 108, che collega l'abitato della Romanina al comune di Veglio, chiusa da fine ottobre a causa di una frana causata dalle abbondanti piogge.

A fare il punto della situazione il sindaco Nicola Marzolla: “La strada è di competenza della Provincia, la quale sta avviando l’iter per la progettazione, la ricerca di risorse e l’affidamento dei lavori necessari alla riapertura della viabilità. Considerato che la procedura per la realizzazione delle opere definitive, ottimisticamente, durerà oltre un anno e tenuto conto dell’importanza che ha per Veglio la strada in oggetto, l’amministrazione comunale si sta adoperando per aprire in urgenza, un senso unico alternato per garantire il collegamento tra Veglio e Romanina, quantomeno in via provvisoria".

Il primo cittadino ha così annunciato che "a fine dicembre, il Comune ha ricevuto l'ufficialità dalla Regione dell'affidamento delle risorse per i lavori di pronto intervento. A seguito di ordinanza sindacale, in questi giorni sono iniziati i lavori per la riapertura della strada in oggetto”.